Egyházak közösségi életét támogatják ingatlanokkal Kecskeméten

Két önkormányzati ingatlan egyházi tulajdonba adását szavazta meg legutóbbi ülésén a kecskeméti képviselő-­testület: a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely régi raktár- és műhelyépületének helyén a pünkösdi egyház létesítene közösségi házat, a Zimay László utca egyik házát pedig a görögkatolikusok kapták meg.

A Bethlen körúti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely épületei közismerten rossz állapotban vannak, sőt, a szeptemberi testületi ülésre készült előterjesztésben az áll, hogy az állagmegóvás és karbantartás ellenére a helyzet csak romlik. A főépület se egy turistavonzó látványosság, de a hozzá kapcsolódó műhely és raktár információink szerint már jó ideje le volt zárva, használaton kívül állt, ugyanis annyira megrágta már az idő vasfoga a tetőszerkezetet, a fűtési rendszert és villanyhálózatot, hogy életveszélyes volt ide belépni.

Vendégeket értelemszerűen nem lehetett itt fogadni, és a folyamatos beázások miatt raktározásra is alkalmatlanná vált, az eszközöket is a főépületben helyezték el. A raktár felújításának gazdaságossága legalábbis kérdéses, valószínűbb, hogy elbontás lesz a sorsa. A zománcműhelyt is működtető Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. egyébként vizsgálja az alkotótelep végleges elköltöztetésének lehetőségét, a műtárgyak egyelőre a főépületben vannak.

A külön helyrajzi számon lévő, 85 millió forint forgalmi értékű műhely- és raktárépület ingyenes tulajdonba adását a Magyar Pünkösdi Egyház kecskeméti gyülekezete kérte az önkormányzattól, növekvő létszámuk és az ingatlanbérléssel járó nehézségek miatt. Az előterjesztés szerint az épületet a pünkösdi egyház saját erejéből és közösségi finanszírozás révén újítaná fel, és gyülekezeti közösségi házat alakítana ki. Az előterjesztés kiemeli, hogy a város támogatása esetén tevékenyebben tudnak részt venni az idősgondozásban, szociális ellátásban, étkeztetésben, adományok szétosztásában, kulturális és hitéleti események szervezésében.

Dr. Vancsura István, az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselője a közgyűlésen elmondta: számára hiányzik az anyagból, hogy a két egyház Kecskeméten milyen munkát végzett és kíván a jövőben ellátni, és egyúttal azt is kijelentette, a tulajdonjog átruházása helyett ő inkább csak használatra adná át az ingatlanokat.

Engert Jakabné alpolgármester válaszában leszögezte: a város nagyon jó együttműködést ápol az egyházakkal, melyek számos feladatot átvállaltak a várostól. A görög­katolikusok szerte az országban több mint 2300 fő szociális étkeztetését oldják meg.

– Különösen a szociális ágazat terén a kormány stratégiai partnerként tekint az egyházakra, azt gondolom, ezt nekünk is követni kell – mondta Engert Jakabné. Szavaiból az is kiderült, hogy jelenleg két egyházzal is folyamatban vannak tárgyalások, melyek az óvodai ellátásba szeretnének bekapcsolódni, de az idősgondozás terén is segíteni tudják a településeket. Kecskeméten eddig nehéz körülmények között dolgoztak, de csak akkor kértek ingatlant a várostól, mikor már letettek valamit az asztalra. Az alpolgármester végül kiemelte: városképi szempontból is előnyös lenne, ha a Zimay László utcai és a Bethlen körúti elhanyagolt épületek megújulnának.

– Nem azt kellene nézni, hogy ez a két épület mekkora vagyont jelent a városnak. Biztos vagyok benne, hogy ez a befektetés hosszú távon meg fog térülni – zárta felszólalását Engert Jakabné.

Az előterjesztést végül egyhangúlag megszavazta a képviselő-testület.