Egy egész város fogott össze a bácsalmási fiatalemberért

Az összefogás újabb szép példáját mutatták meg a bácsalmásiak. Ezúttal egy 27 éves látás- és mozgássérült fiatalember és édesanyja lakhatási körülményein szeretnének segíteni. Dósa Arnold koraszülöttként látta meg a napvilágot Budapesten. Azonban ahogy idősödik, egyre több szövődmény alakul ki nála. Egy szinte lakhatatlan, komfort nélküli családi házban élnek ketten az anyukájával, ezen szeretne javítani a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportja és a Bácsalmási Kulturális Egyesület közösen, ezért gyűjtést hirdettek a család számára. Legutóbb jótékonysági sütinapot rendeztek Arnoldért, az így összegyűlt 268 ezer forintot a szervezők eljuttatták a családnak.

Arnold a terhesség 24. hetében, mindössze ezer grammal jött a világra, 15 éves koráig egyszemes látó volt, az általános iskola után a középiskolát már a Vakok Budapesti Intézetében kezdte meg. Alapbetegsége az ideghártya-károsodás, ami olyan szemészeti megbetegedés, amely koraszülöttek szemén alakul ki. Mára a látása nyolcvan százalékig megromlott. Ahogy halad előre az életkorral, egyre több betegséget diagnosztizálnak nála.

Látásproblémája mellett Arnoldnak kisgyermekkori ízületi gyulladása volt. Később pedig, a középiskola negyedik éve körül Raynaud-szindrómát állapítottak meg nála, ami egy érrendszert romboló immunbetegség és nem gyógyítható, maximum lassítható. Az izmait szó szerint felemészti a betegség, ami minden szervére kihat. Arnold mára mindössze 36 kilogramm súlyú, ami éppen a fele annak, amennyinek lennie kellene. Szívelégtelenség- és vesegondjai is vannak. A kritikus időszakokban nem tud enni, felkelni vagy beszélni, csak feküdni. Időnkét epilepsziás rohamok törnek rá és akár egy órán keresztül is reszket és görcsben van. Két évvel ezelőtt kerekesszékbe kényszerült, az utcán csak azzal tud közlekedni. Arnold részben képes az önellátásra, a lakásban egy járókeret segítségével tud járni, megpróbál mozogni, hogy ne sorvadjanak el teljesen az izmai, de hamar elfárad, rövid ideig tud állni, szinte folyamatosan fájnak az ízületei. Mivel azonban a nap 24 órájában felügyeletre szorul, édesanyja nem tud elmenni dolgozni, állandóan fia mellett kell lennie.

– Fáradjanak beljebb – nyitott ajtót Szűcs Zsuzsanna bácsalmási otthonukban ottjártunkkor, ahol tényleg nagy a szegénység. A keskeny konyhaajtót nemrég cserélték ki, eddig besüvített rajta a hideg. Arnold éppen a sparhelt előtt ült egy széken és fahasábokat tett a tűzre.

A középkorú nő csendes, halk szavú, mint kiderült, nem ő kért segítséget, nehéz helyzetükre Sinka József, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportjának vezetője hívta fel a figyelmet, vele együtt látogattuk meg a családot. Zsuzsanna kávéval és mézes süteménnyel kínált bennünket. A habcsókos süteményeket a bácsalmási karácsonyi vásárba készítette, ott árulta, ezzel tudja némiképp kiegészíteni a család kevés bevételét. A sötét konyhában a tűzhelyen kívül egy asztal is van, a szobában egy ágy és egy szekrénysor, a másik szobában szintén egy ágy, és Fricinek, a család hétéves házi macskájának egy elkülönített rész.

– Arnoldot egyedül neveli az édesanyja, néhány éve költöztek le Budapestről a Bácsalmáshoz közeli Madarasra, mert Arnold betegségének nem tett jót a mindig zajos főváros. Egy rokon segítségével jutottak olcsón egy rossz állapotban lévő albérlethez, a lehetetlen körülmények miatt azonban egy idő múlva költözni kényszerültek. Egy bácsalmási ingatlantulajdonos ajánlotta fel nekik a jelenlegi házat, amihez egymillió forint kölcsönt sikerült szerezniük, a fennmaradó részt pedig részletekben fizetik ki a tulajdonosnak. Azonban ez a ház is nagyon leromlott állapotban van – mesélte Sinka József, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Bácsalmási Csoportjának vezetője. Elmondta, hogy nincs se fürdőszoba, se hideg-meleg víz a házban. A kémények is rendkívül rossz állapotban vannak, így a két szobában nem lehet fűteni, a konyhában lévő kémény használatára adott csak engedélyt a katasztrófavédelem, de csak úgy, hogy mindennap kitakarítják, mert különben könnyen tűzveszélyes körülmények alakulhatnak ki benne. A tisztálkodáshoz a vizet a konyhában lévő sparhelten melegítik, innen szűrődik át egy kevés meleg a két szobába, ahol így nincs fagypont alatti hőmérséklet, azonban éjszakára a sparheltben is el kell oltani a tüzet, így vastagon fel kell öltözni és több paplannal takarózni, hogy ne fázzanak meg.

– A nyirkos, dohos és penészes falak nem tesznek jót Arnold egyébként is rossz egészségi állapotának – mondja Sinka József, aki amikor csak teheti, meglátogatja a családot és segít, amiben tud. – A napi élelmiszergondokon és a ruházkodáson tud segíteni a Máltai Szeretetszolgálat, de a legnagyobb gond a mindennapi lakhatás. A családnak nincsenek nagy igényei, csak szeretnének normális emberi életet élni – magyarázta a segélyszervezet helyi vezetője, aki elmondta azt is, hogy a család igyekszik mindent megtenni, hogy előrébb jussanak. Jól látható, hogy önhibájukon kívül vannak ebben a helyzetben, önerőből viszont ezen nem fognak tudni változtatni. Havi százezer forintból élnek, ebből fizetik a rezsit, a házra a kölcsön részleteit, a Budapestre való utazást a gyógykezelésekre, ezért kilátástalan helyzetük komoly kihívás elé állítja a családot.

– Az elsődleges elképzelés az, hogy a mindennapi életkörülményeiken segítsünk javítani azzal, hogy megpróbáljuk lakhatóvá tenni a házat. Szükség lenne a teljes villanyhálózat felújítására, a külső nyílászárók cseréjére, a tetőszerkezet több helyen beázik, ezért javítani, illetve cserélni kellene, a kéményeket is fel kell újítani, hogy biztonságosan fűthessenek. Szükséges lenne egy fürdőszobát, mosdót, valamint egy normális konyhát kialakítani hideg-meleg vízzel, hogy a minimumkomfort és higiénés körülmények meglegyenek. A vidéki csend jót tesz Arnold egészségi állapotának, a lakhatási körülmények azonban olyanok, hogy inkább fokozzák a leépülését – mondta el Sinka József.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális központja több módon is segíteni tudná a családot, egyrészt a ház felújításának idejére átvállalná az albérlet árát, ahova a család ideiglenesen átköltözne, másrészt pedig a szeretetszolgálat bácsalmási csoportja és a Bácsalmási Kulturális Egyesület koordinálásában keresnének támogatókat a felújításhoz.

– A család pénzét elviszi Arnold gyógykezelése, a rendszeres Budapestre utazgatás, elsősorban mégsem pénzre lenne szükség, hanem felajánlott építőanyagra, ablakokra, ajtókra, belsőgépészeti berendezésekre, valamint a kivitelezéshez szükséges szakmunka és élőmunkaerő felajánlására – hangsúlyozta a szeretetszolgálat munkatársa, aki elmondta azt is, hogy bútorokra, berendezési tárgyakra is szükség lesz, ezen a téren már történt felajánlás. – Amennyiben készpénzfelajánlás is érkezik, azt nem közvetlen a család kapja meg, hanem abból vásárolnak építőanyagot és fizetik a felújítás költségeit – tette hozzá Sinka József.

Amikor arról érdeklődtünk, mi lenne a legnagyobb vágya Arnoldnak, kiderült, hogy nincsenek különösebb vágyai, viszont nagyon szereti a csokoládét és a repülőket, egészségi állapota miatt azonban a repülés szóba sem jöhet, mentőhelikopterrel sem szállíthatják – mondta el Zsuzsanna, akinek viszont az a legnagyobb vágya, hogy megfelelő életkörülményeket tudjon teremteni beteg fiának.