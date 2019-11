Diákok ismerkedtek az újraélesztéssel

A Legelsősegély Alapítvány ezen a héten újraélesztő oktatást tart a Katedra középiskolában. Az elméleti és gyakorlati órákon az intézmény 313 diákja és mintegy harminc tanár vesz részt. Az első órák egyikén a 10. évfolyamról az informatikai és a gimnáziumi osztály vett részt.

Az informatikai osztály egyik tanulója, Mecséry Zénó elmondta: nagyon hasznosnak tartja az újraélesztési oktatást. Fontos, hogy mindenki felkészült legye e téren, hiszen a baj sokszor váratlan helyzetben adódik. Azt is hozzátette: az újraélesztési gyakorlat nem ismeretlen számára. Többször járt már katonai táborban, és túl van a jogosítvány megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgán is, mindkét helyen gyakorolhatta. Az iskolai oktatás után most már biztos benne, hogy adott helyzetben nem pánikolna. Tudja, mi a teendő és higgadtan segítene a betegen.