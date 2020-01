Csőtörés miatt állt a víz a Könyves Kálmán körúton

Eltörött egy vízvezeték a Könyves Kálmán körúton hétfőn este, a víz elárasztotta az úttestet. A környéken előreláthatólag 5-6 órán keresztül nem lesz vízszolgáltatás.

Olvasónk értesítette 6 órakor hírportálunkat, hogy 5-10 centiméter magasságban áll a víz a Könyves Kálmán körúton, a vasúti átjáró környékénél, ahol egy hibaelhárító autót is látott. Az árkok már tele voltak vízzel. Felhívtuk a Bácsvíz Zrt.-t és megtudtuk, hogy egy 300 milliméter átmérőjű vezeték tört el, körülbelül 300-400 köbméter víz folyhatott el, mire a szakembereknek sikerült elzárniuk az adott szakaszt.

A cég azt is közölte, hogy előreláthatólag 5-6 óráig nem is lesz vízszolgáltatás a környéken, mert munkatársaik fél 7-kor még egy másik csőtörésnél dolgoztak, onnan vonulnak át a Könyves Kálmán körútra. A hibás szakasz a körút és a Wéber Ede utca csomópontjánál van. A helyszínen félpályás útlezárásra is számítani kell.