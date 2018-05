Cserszegi fűszeres lett Kecskemét bora

Akárcsak tavaly, idén is a Damax Kft. nyerte el a Kecskemét Város Bora címet, ezúttal egy cserszegi fűszeressel. A győztes pincészet ügyvezetője csak azt sajnálja, hogy a helyi fogyasztók, vendéglátósok és kereskedők nem elég lokálpatrióták.

“Szép, intenzív fűszeres illat, zamat. Reduktív, elegáns szín. Szép bor” – így hangzik a rövid szakmai értékelése a Damax Kft. 2017-es évjáratú cserszegi fűszeresének, mely a bírálók döntése nyomán egy évig viselheti a Kecskemét Város Bora címet. Az erről szóló oklevelet Dabasi Gábor ügyvezető vehette át a Városházán tartott pénteki eredményhirdetésen dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestertől. A szituáció ismerős volt, ugyanis tavaly is a Damax Kft. nyert, mégpedig a Jolly fantázianevű cserszegi fűszeres – kövidinka küvéjével.

Kecs­kemét és környékének ter­melői borversenyére idén 13 kistermelő, 4 borászat és 2 intézmény nevezett, összesen 60 mintával. Ez visszaesést jelent a tavalyi 72 mintához képest, de mint Kisari István, a Duna Borrégió Szőlészek és Borászok Egyesület titkára elmondta, ez nem biztos, hogy baj, mert a minőség viszont folyamatosan emelkedik, a nevezők nagy gonddal készítik boraikat a megmérettetésre. A felhozatal pedig roppant színes, rengeteg fajtát kóstolnak a bírálók, így számukra is nagyon tanulságos a verseny. A kiosztott tizenhat aranyérmet Kisari István kicsit soknak tartotta, de hozzátette: amelyik bor aranyat kapott, az meg is érdemelte (kiosztottak még 17 ezüst és 13 bronzérmet is).

A termelői borversenyen kiváló és jó helyezést elért borokat lehetett nevezni a tizenegyedik alkalommal meghirdetett Kecskemét Város Bora megmérettetésre. Április közepén a Szőlészeti és Borászati Intézet katonatelepi kutatóállomásán szakértőkből, kutatókból, gyakorló borászokból és laiku­sokból, így többek között az önkormányzat munka­társaiból álló 14 tagú zsűri kóstolta végig az 5 nevező összesen 20 mintáját (végül 16 felelt meg a szabályoknak). Először a fajtacsoportok legjobbját, végül a város borát választották ki egy-egy kövidinka, rajnai rizling és cserszegi fűszeres közül.

– Rendkívül kemény feladat volt, hiszen felelősséggel tartozunk a város, a fogyasztók és önmagunk felé is – emelte ki Kisari István, hangsúlyozva, arra koncentráltak, hogy olyan bort válasszanak a legjobbnak, amely egy év múlva is hasonlóan kiváló minőségű lesz.

A termelői borversenyen különdíjak is gazdára talált. Kecskemét város különdíját a Gedeon Birtok kapta. A Mathiász János Borrend Nagydíját a Dimenzió Borászat érdemelte ki. A Mathiász János Hegyközség Nagydíját a Polyák Borászatnak ítélték oda, a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának különdíját pedig a Damax Kft.-nek.

Csak azt sajnálják, hogy helyben kevesen ismerik boraikat

A Damax Kft.-nek már húsz éve működik a borászata, de csak nemrég jelentek meg a palackozott borok piacán, korábban lédig formában értékesítették mustjaikat, boraikat. Tavaly több versenyre is beneveztek, jónéhány arany minősítést elnyertek, és a Kecskemét Város Bora cím is az övék lett. Idén ismételtek, de mint Dabasi Gábor ügyvezetőtől megtudtuk, a Csizmazia Darab József Nemzetközi Emlék-Borversenyen bianca boruk aranyérmes lett, a Kunsági borversenyről pedig egy nagy aranyérmet is elhoztak. Ezek az eredmények igazolják számukra, hogy jó úton járnak.

Dabasi Gábor az eredményhirdetésen felelevenítette: éppen negyven éve szerezett szőlész-borász diplomát a kecskeméti főiskola kertészeti karán. Akkor azt gondolta, övé a világ, de ma már azt vallja: a borász egész életében tanulja szakmáját, mert mindig törekszik a jobb minőségre, és jönnek az új kihívások is. Dabasi Gábor huszonöt évig a Közép-Magyarországi Pincegazdaságnál dolgozott, majd utána vásárolt üzlettársával szőlőket Szentkirályon.

– Olyan fajtákkal dolgozunk, amelyek a Szentkirály-Lakitelek Hegyközség területén teremnek, például kövidinkával, biancával, cserszegi fűszeressel, kékfrankossal. A termőtáj adottságait kihasználva igyekszünk a legjobbat kihozni a szőlőből és finom bort készíteni. Szívfájdalmunk, hogy kevesen ismernek minket, még itt a környéken is. Nem elég lokálpatrióta a város, és a vendéglátás, kereskedelem sem figyel eléggé arra, hogy helyi termékeket tartson – mondta Dabasi Gábor, aki rendkívül sportszerűen méltatta a többi helybeli borászat magas színvonalú munkáját is, megjegyezve: a versenyben nüansznyi különbségek döntöttek javukra.