Csak sürgős eseteket fogad a kalocsai kórház

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Az EMMI hatályos rendelete értelmében megváltozott a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kalocsai Szent Kereszt Kórházának működése is, adta hírül közleményben a főigazgató-helyettes. Dr. Mócza György felhívta a figyelmet: a belgyógyászati, sebészeti, ideggyógyászati és szülészeti szakrendelések működnek, de kizárólag sürgős, akut megbetegedés okozta, azonnali ellátást igénylő panaszok esetén fogadnak pácienseket.

A látogatási tilalom még mindig él, csomagot beadni viszont – ha nagyon korlátozott módon is – de lehet: minden reggel 7-9 óra között, a Kossuth utcai főbejárat portáján. A vezető nagyon hangsúlyosan kérte, hogy mindenki érje be ennyivel, ne akarjon különböző trükkökkel bejutni az intézetbe, és ha arra szólítja fel a portaszolgálat, vagy a személyzet bármely tagja, akkor azonnal hagyja el az épületet. A kórház egyébként szigorú ellenőrzést vezetett be: pár lépést sem lehet tenni a főbejárattól befelé anélkül, hogy valaki meg ne állítaná és kérdezné ki az érkezőt.

A kórház által kiküldött közlemény szerint dr. Mócza a COVID-19 járvány kalocsai terjedésének elkerülése miatt vezette be az új szabályokat, és egyben kérte, hogy aki például laboratóriumi vizsgálatra érkezik, tartsa be a javaslatokat: legalább 1-2 méter távolságot tartson a többi várakozó betegtől. Kiemelte: azok, akik mostanában légúti fertőzésre utaló tüneteket produkálnak, például lázasak, köhögnek, torokfájással küszködek, semmi szín alatt ne keressék fel a rendelőket, sem a kórházban, sem pedig háziorvosnál, utóbbival viszont nyomban konzultáljanak telefonon! Leszögezte: aki ilyen tünetekkel érkezik a váróba, az orvosok vitán felül jogosultak hazaküldeni. Dr. Mócza hozzátette: felfüggesztették a védőnői általános tanácsadásokat, illetve a családlátogatásokat is, kivéve az újszülöttek esetében.

A főigazgató-helyettes valamennyi kollégája, munkatársa nevében kéri továbbá „a betegek, a hozzátartozók megértését és türelmét, valamint hogy vegyék figyelembe: mindez valamennyi állampolgár, a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében történik”, áll a kórházi közleményben.