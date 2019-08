Csak pontyból készül az igazi Sobri-féle hallé

Hagyományosan augusztus második hétvégéjén rendezik meg az országos hírű Sobri Kupát Nagybaracskán, a Ferenc-csatorna és a Termálfürdő melletti területen.

A nagy sikerű program ezúttal is kétnapos lesz. Idén is nagyszámú érdeklődőre számítanak. Az előkészületekről Ragadics Zoltán szervezőt kérdeztük.

– E hét végén, augusztus 9–10-én gazdag programokkal várjuk vendégeinket. Elsőként figyelmükbe ajánljuk a pénteken 14 órakor kezdődő Funtrack sportvetélkedőt, ami felnőtteknek szól. Este 7 órától folklór műsorral kedveskedünk az érdeklődőknek. Fellép a Nagybaracskai Néptáncegyüttes, a Gyöngyösbokréta, a Szegedi Suhancok, illetve a Felszállott a páva zenekari kategória győztese, a Fokos zenekar. A műsort táncház követi. Másnap háromnegyed 10-kor kezdődik a Sobri Kupa Halfőző Verseny hivatalos megnyitója. A délután folyamán 14 órától a helyi tűzoltó-egyesület bemutatója látható, majd az eredményhirdetés után, 16 órától rendőrségi kutyás bemutatót tartunk. Késő délután a PTE BRASS zenekar, majd a Kalózka és a Madarak HBzk zenekarok váltják egymást a színpadon. Éjféltől retró és mulatós est, a DJ Trapl László lesz.

– Milyen kísérő programokkal várják a főzőkkel érkező gyermekeket?

– Természetesen a főzés idején, napközben is érdekes programok várják a látogatóinkat. A gyermekek számára rendezett sportprogramok mellett lesz kézműves-foglalkozás is. Emellett Király Roland pékmester hagyományőrző látványpéksége várja az érdeklődőket.

– Milyen újdonság várja a jelentkezőket a versenykiírásban?

– A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is lehet indulni vegyes halételek kategóriában is. Változás az értékelésben és a díjazásban lesz. Minden vegyes kategóriában nevezett ételt értékelni fogunk, mégpedig arany, ezüst, bronz minősítéssel. Ebben a kategóriában bármely halféléből készült étellel lehet nevezni, de a főzéshez szükséges eszközökön kívül az étel elkészítéséhez való halat is a versenyzőnek kell hoznia – mondja Ragadics Zoltán.

Fontos a szín, az íz, az állag

Mint ismeretes, a versenyzők kétféle kategóriában nevezhetnek. Az első kategória főzői a Sobri-féle halászlé készítésében mérhetik össze tudásukat, illetve lehet nevezni vegyes halételek kategóriában is. A Sobri-féle hallé főzéséhez valamennyien egységesen 3 kiló pontyot használhatnak fel, amit a szervezők biztosítanak, más halból főzni tilos. Az értékelésnél – ahogy azt már a rutinos versenyzők megszokhatták – számít majd a hallé színe, külleme, állaga, illata, íze és zamata. Pontozzák a halhús ízét és látványát, valamint az étek összbenyomását is. Az értékelésnél a díjazottak mellett valamennyi résztvevő oklevelet, illetve tárgyjutalmat kap.