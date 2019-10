Bodzás túrótortával nyert díjat a szakápoló

Egy kalocsai szakápoló, Kónya Mártonné Eta A természet ajándéka fantázianevű tortájával különdíjat nyert az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája elnevezésű versenyén.

Kónya Mártonné Eta kalocsai szakápoló sokat kísérletezett a tökéletes ízvilág eléréséért és a minél alacsonyabb kalóriatartalomért, míg összeállt a bodzás-túrós – a megméretésen A természet ajándéka fantázianévvel indult –, amivel elnyerte az Egy Csepp Figyelem Alapítvány Magyarország Cukormentes Tortája elnevezésű versenyének különdíját. Az első egy almás-diós torta lett. Az Erős Antónia alapító nevével fémjelzett szervezet küldetése a cukorbetegség megismertetése a társadalommal, és az, hogy az ebben szenvedők hétköznapjait könnyebbé tegyék – akár újfajta édességek felfedezésével.

– Ha valaki cukorbeteg, az nagyon sok lemondással jár. Szerintem örök igazság az, hogyha valami tiltva van, az iránt vonzódik az ember. Ha megfelelő minőségű desszerttel tudjuk kielégíteni a cukorbetegek vagy diétázók kívánságát, akkor el kell érni ezt a célt – magyarázta a lapunknak adott interjúban Kónya Mártonné Eta. Megjegyezte: bár szerencsére a családjában nincsenek diabéteszesek, a felmenőik között jócskán akadtak, ezért a betegségre való hajlamtól tartva kezdett el érdeklődni a cukormentes sütemények iránt.

– Nem szeretem a műételeket: szoktam mondani, hogy még szalámiért sem szívesen adok pénzt. Lássuk azt, amit eszünk – húzta alá a legfontosabb elvet, kiemelve, hogy elsősorban a készételeket utasítja el.

Eta egyébként teljes egészében saját recept alapján készítette a málnazselével bolondított bodzás túrókrémtortát. A sütemény hosszas kísérletezés eredménye – az első variációkat a munkatársain és a családján tesztelte – és tényleg sokat dolgozott azon, hogy valami teljesen egyedivel álljon a zsűri elé. Fontos szempont volt az is, hogy minél jobban leszorítsa a szénhidrát- és kalóriatartalmat, mert a döntnökök ezt szintén nagyon komolyan vették, amikor a harminc nevezőből tízre szűkítették a mezőnyt, majd a döntőben kiválasztották az elsőt és a különdíjast. Elárulta: az országos hírnevet szerzett édesség csak egy a sok saját receptje közül, de most nyilván erre a legbüszkébb, hiszen így már nemcsak a családtagok, hanem szakavatott személyek elismerését is kivívta vele.

Eta szerint egyáltalán nem nehéz elkészíteni „A természet ajándékát” – na persze azután, hogy ő pontosan kitalálta az arányokat, ráadásul úgy, hogy egy szelet szénhidráttartalma mindössze 4,6 gramm, energiatartalma pedig 77,8 kalória. A tésztához zabpehelyliszt, őrölt eritrit, sütőpor, tojás és reszelt citromhéj, míg a krémhez zsírszegény túró és joghurt, bodzalé, zselatin, eritrit és citromlé kell. A különleges ízvilágot adó zselét málna, eritrit, citromlé és zselatin felhasználásával lehet kikeverni. A pontos receptet a Cukkerberg blogon tették közzé a szervezők.