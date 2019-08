Bobek Tamás atya: hatalmas felelősség és hatalom van az egyház kezében

Korántsem nevezhető átlagos papnak Bobek Tamás atya, aki immár két éve a tiszakécskei római katolikus templom plébánosaként tevékenykedik. Ha éppen nem reverendát visel, gyakran lehet cowboykalapban látni, csuklóján fesztiválkarszalagok sorakoznak, sőt olykor rock- vagy metálzene dallamai szűrődnek ki a parókiáról. Plébániai gyóntatósarkában egy falra festett, rocker Jézus képe fogadja a híveket, aki dobverőkből formál keresztet. A fiatal atyával többek között hiva­tásáról, a vadnyugat világa iránti vonzalmáról, a cölibá­tusról, valamint napjaink langyos kereszténységéről beszélgettünk.

– Milyen hatásra fordult érdeklődése a papi hivatás felé?

– Átlagos keresztény családban nőttem fel. Imádkoztunk este, jártunk templomba, de rugalmasan. A magunk módján hittünk, nem Krisztus módján. Szóval mondhatjuk, hogy a gyerekkorom nyomokban kereszténységet tartalmazott, de nem voltunk nagyon elhivatott vallásos család. A hittanórákat kifejezetten nem szerettem. Elsősorban az atya miatt. Emlékszem, egy nagyon napos osztályteremben tartottuk az utolsó órában a hittant, és mindig elhúzta a függönyöket, szinte teljesen sötét volt. Nagyon riasztó volt számomra ez a miliő. Majd 11 éves voltam, mikor jött a faluba egy új atya, Gergely Ottó. Az egyszerűségével, a hitelesen megélt papságával olyan szinten megfogott, hogy 13 éves korom környékén már ott motoszkált bennem a gondolat, hogy mintha a Jóisten engem is erre a pályára hívna. Jóllehet, elég renitens gyerek voltam, de azt szoktam mondani, a Jóisten tud görbe vonalakon is egyenesen írni. A szentmiséken eleinte leghátul, közvetlenül az ajtó mellé ültem le. Ahogy elhangzott a bűvös mondat, hogy „a szentmise véget ért, menjetek békével”, én már mentem is békével. Aztán fokozatosan mindig előrébb ültem, és egyszer csak jött az ihlet, hogy akár ministrálhatnék is.

– Igencsak fiatalon választott hivatást. Előfordult, hogy megingott?

– Nem voltam egészen bizonyos benne, hogy 18 évesen az ember el tudja dönteni, hogy egy olyan radikális életvitelt szeretne folytatni, amit a papi cölibátus jelent. Úgyhogy adtam egy másik esélyt magamnak, ugyanis közben volt egy nagyon erős elhivatottságom az irodalom felé. Felvételiztem a színművészeti egyetemre Budapesten és Kaposváron. Nem sikerült, és úgy éreztem, megkaptam a választ, a megerősítést a papságra.

– Rögtön jelentkezett is a papi szemináriumba?

– Időközben szülőfalumból, Kaskantyúról Kiskőrösre költöztünk. Az ottani atyának, Kiss Ernőnek jeleztem, hogy szeretnék kérni egy időpontot Kalocsára. Emlékszem, egy július közepi nap volt 2005-ben. Barátokkal indultam volna éppen pecázni. Hét óra körül csörgött a telefon, anyukám vette fel. Szólt, hogy Ernő atya keres. Átvettem a telefont, és az atya közölte, hogy aznap 10 órára lehet menni az érsek úrhoz. Derült égből villámcsapásként ért. Ösztönből visszakérdeztem, hogy muszáj? Aztán persze rögtön elszégyelltem magam, bocsánatot kértem, és indultam. Az egész érdekessége és jelentősége számomra, hogy az evangéliumban van egy szentírási szakasz, mikor Jézus odalép Péterhez a kafarnaumi tó partján, és azt mondja: „kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket”. Én pecázni indultam, és végül a Jóisten emberek halászává tett engem.

– Ha éppen nem visel reverendát, gyakran lehet cowboykalapban látni. Honnan a vonzalom a vadnyugat világa iránt?

– Gyermekkoromban édesapám és a húgom elég komoly érdeklődést mutatott a lovaglás, annak is a western vonala iránt. Bennem is volt egyfajta vonzalom a vadnyugat világa iránt, bár velem kicsit elbánt a sors, ugyanis lószőrallergiám van. Tudtam, hogy a lovak közelében nem sok keresnivalóm akadhat, viszont minden más, a nyereg, a csizma, a kalap vonzott. Gyakorlatilag afféle flasztercowboyként kezdtem létezni. Kispapként megvettem életem első westernövét, aztán csizmát, kalapot, inget. Majd egy westernfilmben hallottam egy mondatot, mely nagyon megérintett. „Egy cowboy sosem ver gyökeret, különben nem cowboy többé”. Szentelés környékén fogalmazódott meg bennem, hogy én is valahol joggal érezhetem magam cowboynak, hiszen egy pap sem tud gyökeret verni igazából sehol, mert mindig ott van a levegőben, hogy idővel máshova kerül. Nem büntetésből vagy jutalomként, egyszerűen csak a szükség úgy kívánja.

– Pappá szentelése után Kecskemétre, majd Kecelre került, 2017 óta pedig Tiszakécskén plébános. Hogyan fogadták a Tisza-parti városban?

– Ide is a gondviselésbe vetett hittel érkeztem, és olyan szeretettel fogadtak, melyre nem is számítottam. Ugyanis nemcsak az egyházközség tagjai, hanem a városvezetés, sőt a református gyülekezet is, élén Máté Csaba lelkészkollégával, példátlan nyitottsággal viszonyult hozzám. Nagyon jó, hogy egy felerészben református, másik felében római katolikus városban nem konkurenciaként, ellenlábasként tekintünk egymásra, hanem kollégaként.

– Nem botránkoztatta meg a híveket, mikor a plébánián egy rocker Jézus képe fogadta őket a falon?

– Szívesen hallgatok zenét, elsősorban rockzenét. A szemináriumban is rengeteg AC/DC-t hallgattam, nemegyszer feszültségoldásképpen. A rock mellett egyébként, lelkiállapottól függően, a metál is közel áll hozzám. Természetesen nem a hörgős verziója, de a folk metált például nagyon szeretem. Mikor Kécskére kerültem, és összeraktam a hangcuccomat a plébánián, akkor a Korpiklaanit, egy finn folk metál együttest hallgattam először. Nincs ebben semmi ördögi, úgy gondolom, a metál is alkalmas értékközvetítésre.

– A csuklóján látható fesztivál­karszalagok alapján koncertekre is szokott járni…

– A fesztiválokat 2011 óta járom a Közös Pont Ökumenikus Fesztiválmisszió keretében, melyre még szeminaristaként kaptam felkérést. A Hegyalja Fesztiválon kezdtem, majd az EFOTT-on folytattam. Eleinte a fesztiválok világa eléggé távol állt tőlem, ugyanis sosem voltam az a bulizós fiatal. A misszióban a három történelmi felekezet, a református, az evangélikus és a katolikus egyház együtt van jelen. Nem térítünk, csupán jelen és mindenekelőtt nyitottak vagyunk. Nem az a cél, hogy produkáljunk például napi öt friss megtérőt, csupán az, hogy az egyháznak egy olyan oldalát is megmutassuk, amit sokan elfelejtettek, vagy még meg sem ismertek. A közös pont Jézus, az egyház pedig az ő nagy és színes családja. A koncertek ma már nem igazán hoznak lázba, ami viszont tényleg érdekelne, azokat papi kötelességeim miatt kellett kihagynom az idén is.

– Mi jelenti a legnagyobb kihívást a hivatásában?

– A gyerekek és a fiatalok érdeklődésének felkeltése a hit iránt. A mai világban a szülők közül nagyon kevesen tudnak partnerek lenni ebben. Az elsőáldozásra készülés folyamatának szerves része a szentmisére járás, hiszen a kereszténység alapvetően gyakorlat, nem elmélet. Idén komoly kudarcként éltem meg, hogy elmaradt az elsőáldozás. Sajnos, a negyedikes gyerekek közül senki nem járt a megfelelő mértékben szentmisére. Egy tanévben van negyven vasárnap, én az ötven százalékot kérem. Ez havi két vasárnapi misét, azaz két órát jelentene. Hiába ír ötöst hittanórán a gyerek a tízparancsolatból, ha a gyakorlat hiányzik. A harmadik ugyanis, hogy „az Úr napját szenteld meg!”. Ez a keresztény világ talán legnagyobb rákfenéje. Sokan hiába tudják, hogy mit kellene tenni, mégsem teszik. Sajnos, a langyos kereszténység napjait éljük. A „K&H” kereszténységét: csak karácsonykor és húsvétkor megyünk misére. Azt gondolom, az, hogy ennyi depressziós, pszichés beteg van manapság hazánkban, szoros összefüggésben van ezzel az eltávolodással. Egy pszichológus is tud persze segíteni, de csak egy bizonyos pontig. Nem tudja kimondani, hogy feloldozlak téged, és bűneid bocsánatot nyertek, hiszen ezért nem tud garanciát vállalni. Tehát hatalmas felelősség és hatalom van lelki értelemben az egyház kezében, amit Jézustól kaptunk. Egy paptestvér mondta egyszer, hogyha valaki szomjan hal a forrás mellett, az nem a forrás hibája. Márpedig itt folyik mellettünk a forrás, sokan mégsem vesznek róla tudomást.

A papság nem mutánsok gyülekezete

Volt valaha szerelmes? – kérdeztük Bobek Tamás atyától.

– Nem vagyok híve annak, hogy mindent ki kell próbálni ahhoz, hogy tudd, micsoda. Nem az a lényeg, miről mondtam le, hanem az, hogy miért. Sokan nem értik, hogy egy egészséges, életerős, normális identitású és értékrendű fiatal férfi miért vállal olyan áldozatot, mint a cölibátus. Azért, mert van egy olyan mély megszólítottsága, mely felülírja még azt a természeti törvényt is, mely az emberben ott munkálkodik a családra vonatkozóan. A szerelem ugyanakkor óhatatlanul benne van a papi életben is. Nyilván van szépérzéke az embernek, lát maga körül olyan hölgyeket, akik vonzóak és kedvesek. Ez kivédhetetlen. Az Úristen nem veszi ki a pap életéből a szerelmet, mondván, hogy erre úgysem lesz szüksége. Szentelési feltétel is, hogy akik vállalják a papságot, azon túl, hogy ezt önként teszik, legyenek egészséges férfiak. A papság nem mutánsok gyülekezete, akik képtelenek a családalapításra vagy a párkapcsolatra. A cölibátus egy sajátos papi kereszt. Azonban a kereszt nem csak teher. Kodály mondta, hogy a keresztek az életünkben ugyanolyan szerepet töltenek be, mint a kottában. Felemelnek – mondta.