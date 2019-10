Bábok testesítik meg a hat alapérzelmet az előadásban

Öröm, düh, szomorúság, meglepődés, undor és félelem – a hat alapérzelemre épül a kecskeméti Ciróka Bábszínház legújabb babaelőadása. Nagy Viktória Éva Itt vagyok! című darabját ma mutatják be.

A Cirókában nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a bábszínház varázslatos világát már a legkisebbek is megismerjék. A kisgyerekes szülők készülhetnek, hiszen ma öt órától újabb különleges babaelőadást mutatnak be a kisteremben. Az Itt vagyok! című darab rendezője Nagy Viktória Éva, aki a tavalyi nagy sikerű Max és Móric szövegkönyvét készítette el párjával, Schneider Jankóval, a mostani évadra pedig újabb felkérést kapott a kecskeméti teátrumtól.

A lazán egymáshoz kapcsolódó jelenetekben a hat alapérzelem, azaz az öröm, a düh, a szomorúság, a meglepődés, az undor és a félelem lesz a szereplő. A Szabó Nóra által tervezett és a Ciróka műhelyében elkészített kedves plüssbábok testesítik meg őket, és Krucsó Júlia Rita, valamint Szörényi Júlia játéka nyomán elevenednek majd meg a színpadon.

– Julcsi egymás után találkozik az érzelmekkel, Rita pedig, aki már ismeri mind a hatot, hol segíti őt, hol pedig bedobja a mély vízbe, és hagyja, hogy egyedül tanulja meg kezelni őket. Kicsit anya-gyerek, kicsit mester és tanítvány viszony van köztük. Az biztos, hogy hangulatában nagyon sokszínű lesz az előadás, az érzelmek széles skáláját járja be, miközben a díszlet, mely ifj. Sári Miklós munkája, nagyon egyszerű és letisztult – mondta el Nagy Viktória.

A rendezőnek ez a második babáknak szóló darabja. Mint elmondta, az 1–3 éves közönségnél jobban kell figyelni a hang- és fényeffektekre, a mozgásbeli vagy bábos játékra, a megszokottnál lágyabb gesztusokra van szükség. Viszont annyiban nagyobb az alkotók szabadsága, hogy lazábban lehet kezelni a történetmesélést, hiszen a kicsiket inkább a hangulat, látványvilág tudja megragadni. Ebben Csernák Samu izgalmas zenéje is segíteni fog, amely a szitár révén kicsit keleties aláfestést is ad majd.

Viktória azt is elárulta, hogy a bábok tervezésekor gyermekei véleményét is kikérte, hogy számukra egyértelműen beazonosíthatóak-e az érzelmek. Az előadás végén, ahogy az megszokott a bábszínházban, a gyerekek előtt megnyílik a színpad, és egyet már most kijelenthetünk: bármelyik bumfordi figurát veszik majd kézbe, biztos öröm látszódik majd az arcukon.