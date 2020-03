Az új vezető mellé új szerepet is kap a Baja Vagyon Zrt.

Januárban kezdte meg a képviselő-testület az átszervezést, melynek egyik fő célja az átláthatóság.

Új szerepet, valamint vezetőt kap a Baja Vagyon Zrt. A céget – mint arról beszámoltunk – Pozsgai Imre irányítja a jövőben vezérigazgatóként. A menedzser 2011 előtt már betöltötte ezt a posztot. A személyi változás szervezeti átalakításokkal jár, mert a tulajdonos önkormányzat újraszabta az önkormányzati társaságokat. A Baja Vagyon Zrt.-be vonnak össze több feladatot, ez a társaság végzi majd a többi cég számára a könyvelési, számviteli feladatok nagy részét, az informatikai feladatokat és a jogi munkákat. A Baja Vagyon Zrt. segíti a társaságok ellenőrzését, egységes kontrollingrendszert alakít ki, ami lehetővé teszi, hogy a testület és a városvezetés havi információkat kapjon a cégek gazdálkodásáról. Ettől remélik az eladósodás elkerülését, ami például a Baja Marketing Kft. esetében több tízmillió forintra duzzadt a közétkeztetés kapcsán a szállítói tartozásokkal.

Januárban kezdte meg a testület az átszervezést, aminek céljaként a városi gazdasági társaságok olcsóbb, hatékonyabb és átláthatóbb működését jelölték meg. A cégvezetői pályázatokat követően rövidesen valamennyi érintett cég új, illetve tisztségében újra megbízott vezetővel működik majd. A város cégeinek átvizsgálásakor a legnagyobb problémákat a Baja Marketing Kft.-nél találták. Alapvető hiányosságokra derült fény, nem volt naprakész leltár és szerződés-nyilvántartás, átláthatatlannak minősítették a könyvelést, nem létezett a részlegek ellenőrzését lehetővé tevő kontrollingrendszer. Így nem volt kimutatható például a büfék vesztesége, a csúszkapálya és a kalandpark gazdaságtalan működése. A cég nem fizette be a dolgozói étkezések utáni adót, amit utólag önrevízióval vallottak és fizettek be, rendszeres volt a cégnél a hatósági büntetés is. Ezeket remélik megspórolni az új szerkezettel.

A város százszázalékos tulajdonában lévő cégek árbevétele az önkormányzati támogatással együtt alig érik el a kétmilliárd forintot, a főállású dolgozók száma kevesebb mint 500. Így együtt középvállalatnak számítanának, külön-külön kisvállalkozásnak tekinthetők, mégis több saját titkársággal, könyveléssel és számviteli apparátussal működik, alkalmaz informatikusokat, jogászokat. Ezt a piacon működő vállalkozások gazdaságossági céllal gyakran külső szolgáltatótól veszik igénybe.