Az év főkertészének Vozárné Ragó Ildikót választották meg

Kettős sikert aratott Nagykőrös a 2018-as Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen, ugyanis a fődíj elnyerése mellett a város egykori főkertészének, a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. jelenlegi vezérigazgatójának ítélte a zsűri az Év Főkertésze díjat. Vozárné Ragó Ildikóval többek között Kecskeméten töltött főiskolai éveiről, szeretett, díjnyertes városának különleges értékeiről, valamint a verseny második fordulójáról beszélgettünk. A hazai fődíj mellett ugyanis Nagykőrös nyerte a jogot, hogy 2019-ben a környezetszépítő verseny nemzetközi mezőnyében képviselje Magyarországot.

– Hogyan emlékszik vissza a Kecskeméten töltött főiskolai éveire?

– Mindhárom diplomámat a kecskeméti főiskola falai között szereztem. Bevallom, annak idején, gimnazista koromban még nem erre a pályára készültem. Akkor még pedagógus szerettem volna lenni, végül azonban mégis a kertészeti irány mellett döntöttem. Életem első tíz hónapját Kocséron töltöttem, azt követően azonban végig Nagykőrösön éltem. A középiskola végén nem igazán akaródzott elhagynom szeretett városomat. Egyáltalán nem bántam meg, hogy a kecskeméti főiskolát választottam. Nagyon jó alapokat adott, emellett kiváló tanári és diákközösséggel rendelkezett. Miután végeztem, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jogelődjénél helyezkedtem el műszaki ügyintézőként. A fő feladatom a zöldfelület-fenntartás volt. Akkor indították Kecskeméten a parképítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnöki képzést, melyet szintén elvégeztem. Mikor pedig elindították a mesterképzést, akkor régi, Kecskeméten végzett diákokból egy fantasztikusan jó közösség jött össze. A tanárok jelentős része ugyanaz volt, ezért nagyon otthonosan mozogtunk a főiskolán. Már némi szakmai tapasztalattal a hátunk mögött sok esetben az előadások átcsaptak egyfajta szakmai beszélgetésbe. Nagyon élveztem.

– Milyen változások történtek a városkép tekintetében Nagykőrösön az elmúlt évtizedek során?

– Hatalmas fejlődésen ment keresztül a város. Rengeteg olyan beruházás valósult meg, mely az élhető környezet megteremtésében óriási szerepet játszott. Megújult a városközpont, a Cifrakert, a múzeum. Személy szerint nagy örömmel fogadok minden megvalósult beruházást. Másokká válunk tőlünk. Hiszen nemcsak a turizmus szempontjából fontosak e fejlesztések, hanem a nagykőrösi lakosoknak is, mert általuk az életterünk fejlődik és szépül, ahol a mindennapjainkat töltjük. Jelenleg éppen folyamatban van a piacfelújítás, mely szintén egy hatalmas lépés előre. Óriási fejlesztés zajlott 2011-ben is, mikor a termelői piac és a kiszolgálóépület újult meg. A jelenlegi beruházás során pedig egy csarnok épül majd, melynek előnyeit elsősorban a téli hónapokban érezzük majd. Remélem, e beruházás által a hidegebb időszakok is forgalmasabbá válnak, és versenyképesek leszünk a multicégekkel szemben. A tervek szerint jövőre már a Virágos Magyarország verseny zsűrijének az új piaccsarnokot is be tudjuk mutatni.

– 2018-ban Nagykőrös nyerte a Virágos Magyarország verseny fődíját az 50 ezer fő lakosságszám alatti városok kategóriájában. Mit jelent ez az elismerés a város számára?

– Nagyon örülünk a díjnak. Sokszor neveztünk már a versenybe. Mikor a munkatársaimmal évről évre összeültünk a zsűri érkezése előtt, hogy összeállítsuk a bemutatni kívánt útvonalat, mindig azt mondtam nekik: tisztességes helytállást kérek, mert a kategóriánkban olyan turisztikai központokkal, nagy lehetőségekkel rendelkező településekkel versenyzünk, akikkel szemben gyakorlatilag majdhogynem esélytelenek vagyunk. Mint azt az idei elismerés bizonyítja: nagy örömömre tévedtem. Félreértés ne essék, ezzel korántsem azt szerettem volna sugallni, hogy Nagykőrösnek nincsenek értékei. Bár nincsenek hegyeink, se folyópartunk, ennek ellenére ez a térség is értékes. Különleges épített örökségünk van, országszerte híres vásáraink, természeti és közösségi értékeink. Utóbbi esetében például komoly kincsnek tartom, mikor egy óvoda elhivatott a környezeti nevelés tekintetében és a természetvédelem fontosságát erősíti a gyermekekben. Hiszen ők a jövő, és nagyon nem mindegy, hogy utánunk milyen felnőttek alakítják majd világunkat. A zsűri tagjainak bemutattuk a főteret, a református templomot, mint országosan védett műemléket, az idén elkészült múzeumot, melyre nagyon büszkék vagyunk. Oktatási intézményként a Názáret Katolikus Óvodát, melyben nagyon erős a környezeti nevelés. Az egyes csoportoknak kis kertjeik vannak, és a Zöld óvoda címet is elnyerték. Bemutattuk továbbá a csónakázótavat, a Cifrakertet, a temetőt és a Pálfája Oktatóközpontot. Utóbbiról úgy gondolom, hogy a környezeti nevelés fellegvára. Szerencsénk volt, mert az első zsűri olyan ideális időpontban érkezett, mikor éppen a tanyatábor zajlott az oktatóközpontban. A gyerekek tejhasznot készítettek, és kemencében frissen sült lekváros buktával fogadták a zsűrit, akiket egyszerűen lenyűgözött a táborozók természettel alkotott harmóniája.

– A verseny zsűrije 2018-ban önnek ítélte az Év Főkertésze díjat. Mit jelent számára e kitüntetés?

– Körülbelül 15 éve vagyok zsűritagja a Virágos Magyarország versenynek, emellett elnökségi tagja vagyok az Országos Főkertészek Egyesületének, de bevallom, egyáltalán nem számítottam a kitüntetésre. Ennek legfőbb oka, hogy bár 22 éven keresztül irányítottam Nagykőrös zöldfelület-fenntartását, 2013-tól azonban e munkaterület már nem tartozik a fennhatóságom alá. Természetesen jelenlegi kertész kollégám előtt mindig nyitva áll az ajtóm. Kertészetben soha nem tudnak zavarni. Emellett a verseny zsűritagjaként sok településre ellátogatok, melyeken komoly, szakmai érvekkel megalapozott bírálatot várnak. Így tulajdonképpen sosem szakadtam el teljesen a zöldfelületek alakításától és a kertészettől, mégis nagyon meglepett, mikor meghallottam a nevemet a díjátadó gálán. Nagyon örülök, és büszkeséggel tölt el a kitüntetés, hiszen ez egy komoly szakmai elismerés. Hangsúlyoznám: a városi zöldfelületek alakítása mindig csapatmunka. Az önkormányzat, a Nagykőrösi Szolgáltató Központ, a főépítész sok-sok energiát fektetett abba, hogy Nagykőrös megnyerhesse a versenyt. Emellett, nem utolsósorban, szeretném megköszönni a lakosságnak is, hiszen a szépen gondozott és díszített magánporták is nagyon nagy mértékben hozzájárultak a városunk győzelméhez.

– A hazai verseny fődíja mellett Nagykőrös nyerte a jogot, hogy 2019-ben képviselje hazánkat a nemzetközi mezőnyben is. Hogyan készülnek a következő megmérettetésre?

– Egyelőre nagyon izgulunk, miközben természetesen bízunk Nagykőrös értékeiben. Lesz segítségünk, ugyanis kapunk majd egy felkészítő csapatot, mely komoly szakemberekből áll. Ha jól tudom, az egyik tagja Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka, a Kertészeti Egyetem Tájépítészeti Karának docense lesz. Nagyon várjuk őket, ugyanis az ember általában a saját otthonával, életterével szemben, melyet mindennap lát, mindig elfogult kissé. Akár pozitív, akár negatív irányban. Ez alól én sem vagyok kivétel, mert nagyon szeretem a városomat. Kíváncsian várom, hogy külső szemlélőként milyen tanácsokkal látnak majd el minket. Emellett felvettük a kapcsolatot olyan településeken élőkkel, akik már képviselték hazánkat a nemzetközi megmérettetésen. Kivétel nélkül elmondták, hogy a részvétel mindig pozitív élmény, mely maradandó dolgokat eredményez a város életében.

Szakmai névjegy

Vozárné Ragó Ildikó 1989-ben a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kecskeméti Főiskolai Karán diplomázott, melyet 1993-ban kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnök szakképesítés megszerzésével bővített. 2012-ben pedig megszerezte az okleveles kertészmérnök szakképesítést, szintén a Kecskeméti Főiskolán. 1989 és 2012 között a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jogelődjénél dolgozott műszaki ügyintézőként, 2013 óta pedig a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Körülbelül 15 éve zsűritagja a Virágos Magyarország környezetszépítő versenynek, és több mint húsz éve elnökségi tagja az Orszá­gos Főkertészek Egyesületének.