Az autósok többsége már téli gumit használ a megyében

Múlt héten azt kérdeztük olvasóinktól, hogy lecserélték-e már a nyári gumikat télire az autójukon. A válaszadók 64 százaléka túl esett a cserén.

Sokan úgy tartják, hogy tartós 7 fok alatt téli gumikat kell használni a személyautókon. Az autó-motor szerint egyre jobbak a négyévszakos gumik, ezért nem feltétlenül kötelező az évi két gumicsere, bár hozzáteszik, hogy extrém használatkor még mindig jobb választás a téli/nyári abroncsok, ha az évszaknak megfelelően alkalmazzuk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Olvasóink szavazatai alapján kiderült, hogy a többség jobban bízik a téli gumikban ősszel és télen.

Már hetek óta téli gumikat használ olvasóink 64 százaléka az autóján.

A válaszadók 20 százaléka most tervezi, hogy lecseréli a nyári abroncsokat. Ideje is lesz, mert egyre hidegebb van, és a téli gumik a mostani esős utakon is jobban teljesítenek.

Az autósok 7 százaléka nem tervezi a cserét, mert négyévszakos fajtát használ. Nekik tanácsoljuk a fent említett teszt átolvasását!

„Jó az, ami rajta van, amíg el nem kopik” – mondják a válaszadók 9 százaléka. Reméljük ezek a gumik nem 10 évesek, és megfelelnek a téli közlekedés során is.

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS