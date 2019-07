Átvették ajándékukat az Utazzon velünk! sms-játék nyertesei

Átvették a nyertesek a Petőfi Népe Utazzon velünk! elnevezésű sms-játék nyereményeit. A belföldi utak mellett nyaraláshoz hasznos ajándékok találtak gazdára.

Július 1–5. között zajlott lapcsaládunk legújabb nyereményjátéka, melynek keretében minden egyes nap megjelent az újságban egy kód, amelyet SMS-ben kellett beküldeni éjfélig az aznapi nyereményért. Megyénként egy-egy nyertest sorsoltunk ki naponta, a végén pedig országosan valamennyi sms részt vett a fődíjsorsoláson. Több ezer sms-üzenet érkezett a játékra.

Az első napi nyereményünk egy négyrészes kempingszett volt, mely két darab kempingszékből és két darab hűtőtáskából áll. Ezt Tusori Józsefné nyerte meg Kecelen, aki nyereményét a kiskőrösi ügyfélszolgálaton vehette át.

A második nap egy wellnesshétvégét sorsoltunk ki, melyet Badacsonytomajon a Bonvino Wine & Spa Hotelben tölthetnek el a szerencsés nyertesek. A wellnesshétvége Kecskeméten Amrein Márton családjához került, aki szerkesztőségünkben vette át ajándékát felesége kíséretében.

– Nagyon boldogak vagyunk, most először nyertünk valami értékeset. Több mint 40 éve előfizetői vagyunk a lapnak. Hajnal fél ötkor, amint bedobja a kézbesítő az újságot, már megyek is ki érte. A játékban a lányunk segített, aki beküldte az sms-eket. A wellnesshétvégére is ő utazik majd az unokánkkal, a feleségemmel mi már nem vállalkozunk hosszabb útra. Ugyanakkor örülünk, hogy ilyen szép ajándékkal lephettük meg őket – mesélte Amrein János.A harmadik napi sorsolásunkon két kerékpár – egy női és egy férfitúrabringa – talált gazdára. Ezek Bácsborsódra kerültek, Balázs Józsefhez és feleségéhez, akik már a hét elején átvették nyereményüket.



A negyedik napon egy kempingsátornak kerestünk gazdát. A nagy méretű, felfújható sátor könnyen összeszerelhető, és az egész família kényelmesen elfér benne. Ezt a nyereményt Ágasegyházán Huszka László kapta, aki szintén régi előfizetője lapunknak, és személyesen jött el érte.

– Alig akartam hinni a szememnek, hogy nekem kedvezett a szerencse. A sátornak már megvan a helye, a család fiatalabb tagjai nagyon örültek neki. Nagyon szeretem a Petőfi Népét, a cikkek mellett a keresztrejtvényeket is megfejtem. Többször pályáztam már a nagy nyereményeket kínáló játékokon is, most először sikerült nyernem – árulta el a boldog nyertes, Huszka László.

Az utolsó napon egy belföldi nyaralás volt a tét, Sikondán, az Ambient Hotel & AromaSPA**** kétágyas, Superior Illat szobájában. A nyertes hat éjszakát tölthet el másodmagával a hotelben. A belföldi utat szintén kecskeméti család nyerte, Takács Tibor, a nyereményt feleségével karöltve vették át szerkesztőségünkben.

– Régóta olvassuk a Petőfi Népét, de csak három éve, a nyugdíjba vonulásunk után fizettük elő, mivel most már van időnk elejétől a végéig kiolvasni. A helyi hírek mellett a sport és a női témák a kedvenceink, és persze a lapszél és a jegyzet. Most először nyertünk a lappal, mely nagyon meglepett minket, de már alig várjuk, hogy elutazhassunk Sikondára! – jegyezte meg Takács Tibor.

A fődíjat országosan sorsoltuk ki, az egymillió forintos utazási utalvány Komárom-Esztergom megyébe, Bana településre került.