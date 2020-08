Átadták a Nagyboldogasszony utcát Madarason

Területfejlesztési Operatív Program forrásból 800 méter hosszan és 6 méter szélességben felújították a Nagyboldogasszony utca útburkolatát a település legforgalmasabb részén. Ezzel megoldották az alvégi és felvégi közlekedést, valamint egy buszfordulót is kialakítottak nagyon kellemes környezetben.

Szombat délelőtt átadták a Nagyboldogasszony utca felújított szakaszát és Madarasért kitüntető díjat adományozott Balla Csaba polgármester Zsigó Róbert államtitkárnak, a térség országgyűlési képviselőjének. Az ünnepség a helyi Búzavirág Egyesület énekével kezdődött, akik madarasi dalcsokrot adtak elő. – Jelentős fejlődés Madaras életében ez a beruházás, úgy gondolom, hogy a sokak által emlegetett alvég és felvég közlekedése ezzel megoldódott, nagyon szép környezetben – mondta Balla Csaba polgármester az ünnepi átadáson, majd hozzátette: a munkát folytatjuk a körforgalom környékén, a Kálvária kerül most felújítás alá magánerőből.

A polgármester megköszönte a közreműködést és segítséget Zsigó Róbert országgyűlési képviselőnek, majd elmondta, hogy egy évvel ezelőtt a testület hozott egy határozatot, melyben elismerést szeretnének átadni az államtitkárnak. Ezt a jelenlegi testület is megszavazta, ezért Madaras községért Díjat adományoztak a községért végzett lelkiismeretes, áldozatos és eredményes tevékenységéért. A díjjal jár 50 ezer forint pénzjutalom is, melyet Zsigó Róbert államtitkár a Madarasi Egyházközség javára ajánlott fel. – Nagy megtiszteltetés ez nekem. Mikor 23 éve képviselő lettem, Nagybaracskán kaptam egy emlékérmet, a polgármester akkor azt mondta, hogy nem azért adták, amit addig végeztem, hanem azért, amit azután fogok csinálni. Az előzetes bizalomról szólt – kezdte mondandóját Zsigó Róbert, majd felidézett egy részt Lukács Evangéliumból:

„Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt!”

Ezt követően az államtitkár megköszönte bizalmat és a megtiszteltetést.

A fejlesztésről elmondta, hogy Magyarország kormányának legfontosabb célja a gazdaság megerősítése, a családok támogatása, illetve a keresztény értékeink megvédése mellett az, hogy fejlesszék a településeket, leginkább azért, hogy a legkisebb településen élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az állam, vagy az önkormányzat biztosít számukra. A Területfejlesztési Operatív Program mellett a belügyminisztériumi pályázatok is adnak támogatást az önkormányzati feladatok ellátásához, ezen felül pedig a Magyar Falu programon belül is támogatások érkeznek a településekre, ezekből óvodák, iskolák, orvosi rendelők, művelődési házak újulnak meg az egész térségben, de utak és járdák is épülnek. Ebbe a sorba tartozik a Nagyboldogasszony utca felújítása is.

– Azt mondhatjuk, hogy az elmúlt években nagyon sok minden történt Madarason, és ha Isten is velünk van és megdolgozunk érte, akkor talán a jövőben is történnek még fejlesztések – zárta beszédét Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.