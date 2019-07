Tovább szélesedtek a sportolási lehetőségek a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, ahol két öntött gumi burkolatú kosárlabdapályát építettek. Szerdán adták át őket hivatalosan, akárcsak a kosárakadémiánál lévő parkolót és napelemparkot. Mindegyik tao-támogatások révén épült.

A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia növendékeinek bemutatójával kezdődött a rövid átadási ünnepség szerdán délelőtt, majd Ivkovicné Béres Tímea, az akadémia igazgatója vont gyorsan párhuzamot a látott gyakorlatok, a gyerekek teljesítménye és az apropót adó beruházások között, mondván: mindegyikhez sok munka, egységes, összefogó közösség szükséges.

Két öntött gumi burkolatú kosárlabdapálya épült a szabadidőközpontban, körülöttük pedig egy 210 méter hosszú, hasonló borítású futópálya is, ezenkívül asztalokat, padokat is kihelyeztek, és a sportolók egy ivókútnál csillapíthatják szomjukat. A tao-támogatások révén megvalósult beruházás teljes költsége 80 millió forint volt.

A kosárlabda akadémia mögött pedig 98 férőhelyes parkolót és egy 50 kW teljesítményű napelemparkot építettek összesen 173 millió forintból.

Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester szerint hasznos és jó beruházások valósultak meg.

– Ebből is látszik, hogy csapatban gondolkodva, együtt dolgozva, és egységet képviselve lehet csak haladni, eredményeket elérni, és sikereket magunkénak tudni – mondta a polgármester a szalagvágás előtt, hangsúlyozva: ugyan a legnagyobb, legnépesebb városrész mellett vannak a pályák, de egész Kecskemétet szolgálják. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a pályáknak mindenki örülni fog, nem lesznek negatív felhangok, és örömmel fogják használni akár az akadémia növendékei, akár a szabadidejükben kosarazni vágyók.

– A jó dolgot keressük benne, hogy támogatjuk a sportot, fejlődik a kosárlabda, és hogy az is használhatja a pályákat, aki nem akar versenyszerűen sportolni – emelte ki Szemereyné Pataki Klaudia, aki korábban maga is kosarazott, és most kihasználta a lehetőséget egy-két dobás erejéig.