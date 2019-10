Ajándék festékből festettek ki két szintet a megyei kórházban

5 ezer négyzetméternyi falfelületre elegendő festéket, egy orvosi műszer megvásárlásához pedig további 1 millió forint támogatást kapott a kecskeméti megyei kórház a Poli-Farbe Kft.-től.

A bócsai Poli-Farbe Kft. idén tavasszal hirdette meg Színnel-lélekkel kórház-felújítási pályázatát. Mint Szabó Antal, a cég ügyvezetője a Kecskeméten kedden tartott sajtótájékoztatón elmondta: nagy volt az érdeklődés, hiszen 27 kórház jelentkezett, közülük 9 pályázatát tudták támogatni, és köztük volt a Bács-Kiskun Megyei Kórház is. Hangsúlyozta, a cégek társadalmi felelősségvállalásának nem csak abban kell kimerülniük, hogy teljesítik adókötelezettségüket, véleménye szerint ez csupán a minimum. Kijelentette, ők szeretnének építeni a társadalomban, szebbé, jobbá tenni a környezetet, és úgy gondolják, felelősségük van abban is, hogy a gyógyítás megfelelő feltételei biztosítva legyenek.

A kecskeméti kórház közel 5 ezer négyzetméter falfelület felújítására elegendő festékmennyiséget nyert el. A festékgyár emellett egymillió forintos támogatást is biztosított egy korszerű, a napi fizioterápiás betegellátást segítő, az úgynevezett soft lézer kezelésekhez használatos orvosi műszer megvásárlásához. Az egészségügyi berendezés segítséget nyújt a fizio- és mozgásterápiás osztálynak, több típusú kezelés során is használható, például a baleseti utógondozásban, de az ízületek gyulladásos, kopásos betegségei (teniszkönyök, sarkantyú) ellátásánál is nagy hasznát veszik.

A festést dr. Svébis Mihály főigazgató kezdeményezésére egy önkéntes festőnapon valósították meg, miután a Ver-Bau és a Domino Kft. munkatársai elvégezték a falak javítását. előkészítve a terepet. Összesen több mint negyven kórházi dolgozó vett részt a munkában, a kilencemeletes központi hotelépület földszintjét és első emeletén, valamint részben a második emeleten festették ki a folyosókat, közlekedőket, a liftek előtereit és a lépcsőházat. A közös terek felújítása a napi közel 500 fekvőbeteget ellátó épületben higiéniai szempontból is elvárt lenne évente, azonban erre igen szűkös keretek állnak a kórház rendelkezésére. A festők a sebészettől kezdve a szülészeten és a főigazgatáson át az ápolási igazgatásig bezárólag sok osztályról érkeztek, de ecsetet ragadott az intézményvezető és Pap-Szekeres Anita ápolási igazgató is.

– Hálásan köszönjük, hogy a Poli-Farbe festékgyár ezzel a pályázattal gondolt az egészségügyre, a betegekre és dolgozókra egyaránt. Esztétikusabb, tisztább környezetben könnyebb a gyógyulás és a mindennapi munka is. Örülünk, hogy a nyertes pályázók között lehetünk, nagy segítség számunkra. Büszke vagyok és külön köszönöm az önkéntes napon résztvevő kollégáim segítségét, egy jó hangulatú csapatépítő napot tudhatunk magunk mögött – mondta el dr. Svébis Mihály. A kifestett központi épület hivatalos átadóján részt vett Kozák Danuta, ötszörös olimpiai bajnok kajakozó, a Poli-Farbe jótékonysági nagykövete is.