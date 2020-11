A sportot olvassa el legelőször a Petőfi Népében

A Jutalmazzuk hűségét akciónk újabb nyertese a nemesnádudvari Berger József, nyereménye egy Sencor gőztisztító. Mint mondta, el sem akarta hinni, hogy ő is nyerhet.

Az egykori bérelszámoló, ma nyugdíjas férfi labdarúgó-mérkőzésre jár, minden meccsen szurkol, az unokái is futballoznak a Nemesnádudvari KSE csapatban, a megye II. Déli csoportjában, és kötelességének érzi, hogy megnézze őket minden alkalommal. Mint mondta, minden reggel a sportoldalakat olvassa el először a Petőfi Népé­ben, de utána minden cikket végig­tanulmányoznak feleségével.

Megemlítették, hogy leginkább a Bajai járás hírei érdeklik őket, de a megyeszékhely történéseit is elolvassák. A Berger család több mint harminc éve a Petőfi Népe előfizetője, egyetlen alkalommal, akkor is csak rövid időre szüneteltették a lapot, de a családfő rájött, hogy a többi napilapban nem foglalkoznak ilyen részletesen a labdarúgással, főleg a vidéki mérkőzésekkel.

Mint mesélték, hajnali fél háromkor a Berger család kapja meg elsőként a Petőfi Népét Nemesnádudvaron, hiszen közvetlenül a posta mellett laknak. Természetesen a napot újságolvasással kezdik, és ha van idejük, akkor többször is átböngészik a lapot. A vicceket is nagyon szeretik, Berger József a legjobbakat megjegyzi, hogy később a családnak és a barátoknak is elmesélje. A feleség a recepteket kedveli leginkább, de az egészségüggyel kapcsolatos cikkeket is örömmel olvasgatja.

A Sencor gőztisztítónak nagyon örültek, mert még sosem nyertek semmilyen nyereményjátékon.