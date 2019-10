A mesevilágot idézték a grillázsalkotások

Pom Pom, a Répa mese, a Kiskakas gyémánt félkrajcárja és még számos más mese elevenedett meg grillázstorták formájában azon a versenyen, amelyet a Népfőiskola Alapítvány hirdetett meg. Az alkotásokból vasárnap rendeztek kiállítást a népfőiskolán.

A zsűrizés előtt Lezsák Sándor köszöntötte az alkotókat. Arról beszélt, hogy minden településnek vannak értékei, csak helyzeteket kell teremteni arra, hogy ezeket az értékek előhívják. Ez a rendezvény is ezt a célt szolgálja.

Rimóczi László édesszobrász, a Magyar Grillázs Szövetség elnöke szerint reneszánszát éli a grillázskészítés, amiért a szövetség tagjai nagyon sokat munkálkodtak.

– Azért szerveztük meg ezt a versenyt is és szervezzük meg a lajosmizsei grillázs majálist is, hogy ne hagyjuk feledésbe merülni ezt a mesterséget – hangsúlyozta a szövetség elnöke, aki azt is elmondta, hogy Magyarországon a grillázs orvosságként jelent meg elsőként. A népi gyógyászatban köhögésre, torokfájás ellen használták. Mátyás király házasságkötése óta azonban esküvői asztalok dísze a grillázstorta. Mátyás király esküvői asztalán hetedik fogásként jelent meg, fákat, madarakat, gyümölcsöket ábrázolva.

– A hagyomány szerint a grillázs a vőlegény tortája, és ahány darabba töri a fiatal pár, annyi boldog évet maradnak együtt. Tehát szerencsehozóként is működik, mint ahogy a szilveszteri grillázsmalacka is – részletezte Rimóczi László. Azt is elmondta, hogy minden nemzet készít grillázst, de mi magyarok vagyunk egyedül, akik ezzel az alapanyaggal szobrászkodunk. A grillázs ma már nem csak az esküvői asztalok dísze, hanem más nagyobb ünnepek kedvelt édessége is. Napjainkban a mandulás és a szezámmagos a legkedveltebb, de a dió mellett kerülhet az olvasztott cukorba mák, mogyoró, kókusz vagy akár tökmag is. Jelenleg a natúr, színezékmentes díszítés a divat, formában azonban továbbra is hódít a korona és a virágkosár – sorolta Rimó­czi László, aki szerint csak a kreativitás és a kézügyesség szab határt az alkotásoknak. A forró cukorral viszont nem minden cukrász szeret dolgozni, ezért sem készítik olyan sokan ezt a különleges édességet.