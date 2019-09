A mélygarázsból a Malom tetejére futottak a tűzoltók

A tűzoltóknak hagyományos versenyükön teljes menetfelszerelésben kellett fellépcsőzniük – lehetőleg futva – a Malom Központ mélygarázsából a tetőre.

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokban a New York-i tűzoltóság 343 tűzoltója vesztette életét, rájuk is emlékezve, a bajtársiasság jegyében időzíti minden évben erre a napra a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a lépcsőfutó versenyt. Idén 33 vállalkozó szellemű résztvevő jelentkezett, közülük 31-en lánglovagok a kecskeméti, kiskunfélegyházi, kalocsai, bajai és kiskunhalasi hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon, valamint érkeztek a kiskunmajsai és szabadszállási önkéntesek közül is. Rajtuk kívül az igazgatóság két bátor női munkatársa, Borbély Aliz és Némethné Rázsi Szabina is benevezett a nem mindennapi kihívásra.

A helyszín – akárcsak az előző években – idén is a Malom Központ volt, ennek a legalsó, tehát P3-as (mélygarázsban lévő) szintjén volt a rajt, és legfelülre, a tetőre kellett rohanniuk, amely körülbelül tizenöt emeletnyi magasságot jelent. Természetesen teljes bevetési ruhában, ami a nadrágon, kabáton, védőcsizmán, kesztyűn és védősisakon kívül az acélpalackos légzőkészüléket és a légzőmaszkot is magában foglalja, mindez együtt közel harminc kilogramm.

A verseny célja, hogy a tűzoltók képet kapjanak saját maguk fizikai állapotáról, egyúttal pedig felkészít az országos versenyre. Az a viadal még keményebb lesz, hiszen szeptember 21-én a Semmelweis Orvostudományi Egyetem budapesti, Nagyvárad téri épületének huszonharmadik emeletére kell majd felfutniuk a résztvevőknek.

A megyei verseny résztvevői közül a legjobbak, a dobogósok 2 percen belüli időeredményt értek el, a feladatot mindenki teljesítette.

– Nagy kihívásnak tartom ezt a versenyt! Tavaly is indultam, most az volt a célom, hogy megjavítsam az akkori időeredményemet. Számomra az a leginkább elgondolkodtató, hogy a tűzoltók sokszor azután kezdik el az oltást és a mentést, hogy fellépcsőztek hat-hét, vagy akár tíz emeletet, és pluszban tömlőt és eszközöket is visznek magukkal, lefelé pedig esetleg sérülteket. Szerintem ha felérek, én csak levegőt próbálok majd venni – mondta Borbély Aliz, aki testileg és lelkileg is igyekezett ráhangolódni az erőpróbára, és remekül helytállt.

– Hú, jó volt, de nagyon nehéz, alaposan elfáradtam! Jó közepes futással kezdtem, de a felénél már éreztem, hogy fogy a levegő. De sikerült átlendülni a holtponton, végig bírtam – adott gyors értékelést a célba érés után Békési Róbert, a kecskeméti tűzoltóság zászlósa.