A kocsimúzeumban jártak az írók és költők

A megyebeli írók és költők havonta kétszer találkoznak szakmai rendezvényeken, és évente egyszer-kétszer kötetlen buli formájában is. Így történt ez vasárnap is, amikor is a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti társasága és a Toll és Ecset Alapítvány meghívására írók és költők mulattak együtt Kecskemét-Katonatelepen, Fekete Béla kocsimúzeumánál.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Nagy L. Éva költő, a Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti Társaságának titkára szervezte meg a mulatságot, melynek apropóját az adta, hogy a meghívott vendégek bemutatkoztak a katonatelepieknek. A rendezvényen ugyanis nemcsak a tollforgatók vettek részt, hanem pártolók és irodalombarátok is. A házigazda, Fekete Béla – amellett, hogy felajánlotta létesítményét – külön programmal is készült. Tárlatvezetést tartott saját kocsimúzeumában. A nem mindennapi gyűjteményben több mint harminc különböző korabeli szekér, cséza, hintó, konflis és fiáker található. Valamennyi üzemképes, szépen felújított. A vendégek érdeklődve ismerkedtek meg a kocsik történetével. Az irodalmi mulatságon versek sokasága is elhangzott, köszöntőt mondott Nagy L. Éva és Kis János evangélikus lelkész. A Bács-Kiskun Megyei Írók és Költők Baráti társaságának soron következő Hírös Agórás találkozójának fókuszában a sport áll majd. A szeptember 28-án 15 órakor kezdődő rendezvényük vendége Grosán Pál sportszakember lesz. A tagok a sport és az irodalom kapcsolatáról is hallhatnak.