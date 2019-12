A kisszállási gyerekek Gáspár Beával főztek együtt

Egy pályázat keretein belül a kisszállási Sallai István Általános Iskola tanulói kedd délelőtt Gáspár Beával, televíziós személyiséggel, a 2017-es gasztrovetélkedő, a Konyhafőnök VIP nyertesével együtt főztek egészséges ebédet.

Gáspár Bea felhívta a diákok figyelmét, hogy olyan étel receptjét hozta el nekik, amit, ha megtanulnak, otthon is könnyedén el tudják készíteni szüleikkel együtt vagy akár egyedül is. – Csirkehúst fogunk bepácolni, amit forró serpenyőben kisütünk majd. Ha előre gondolkodtok, akkor a hús egy részét bepácolva el lehet tenni a hűtőbe és pár nap múlva is tudtok belőle ebédet vagy vacsorát készíteni. Utóbbinál figyeljetek arra, hogy tekintettel az esti órára, a hús mellé könnyű köretet válasszatok, például salátát vagy riszt, amiket most is készíteni fogunk – mondta.

Az intézmény technika termében gyűltek össze a tanulók, hogy Bea asszony instrukcióit követve elkészítsenek egy könnyed ebédet. A gyerekek segítettek a hús felcsíkozásában, a salátaöntet elkészítésében és a rizs megfőzésében is. Mindeközben a fiatalok nagy örömére Bea asszony férje, Gáspár Győző beszélgetett a diákokkal, szükség esetén fegyelmezte is őket, hogy biztosan el tudják sajátítani felesége receptjét.

Az iskola igazgatója, Zsoldos Ildikó hírportálunknak elmondta, hogy igyekeznek ismert embereket elhívni intézményükbe, azzal a céllal, hogy például hétköznapi tevékenységeket, mint a főzést megszerettessék a tanulókkal vagy egy-egy motiváló életút megismerésével támpontot, iránymutatást adjanak a jövőjükhöz.