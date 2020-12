A KeKo nyomtatott bérleteivel lehet majd vonatozni is

A Kecskeméti Közlekedési Központ honlapján közzétette a hetényegyházi vonatok sűrítésével és az új városrészi buszjáratokkal, valamint a bérletekkel kapcsolatos információkat.

Mint arról beszámoltunk, december 13-tól az eddigi 2 helyett 11 vonatpár fog közlekedni Kecskemét és Hetényegyháza, valamint Hetényegyháza és Kecskemét között: 4-4 a reggeli időszakban, 7-7 pedig a délután-koraeste folyamán. A személyszállító vonatok Kecskemét vasútállomás és Hetényegyháza között valamennyi megállóhelyen megállnak, azaz Úrihegyen, Miklóstelepen, Kecskemét-Máriavárosban és Kecskemét-Alsón is.

A KeKo közzétette honlapján a vonatok menetrendjét, eszerint munkanapokon Hetényből 6:24-kor, 7:09-kor, 7:25-kor és 8:24-kor indul a város felé vonat, délután a Máriavárosból Hetény felé pedig 14:21-kor, 15:00-kor, 15:23-kor, 16:17-kor, 17:01-kor, 17:45-kor és 18:29-kor.

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. által pénteken közölt információk szerint december 13-a és december 31-e között a KeKo által nyomdai úton kibocsátott bármilyen típusú és lejárati érvényességű összvonalas bérlettel igénybe lehet venni a vonatokat a bérleten feltüntetett lejárati időpontig.

Január 1-jétől pedig jönnek a Kombinált bérletek,

ezekkel lehet majd utazni a Hetényegyháza és Kecskemét közötti vonatokon és az összes helyi buszjáraton. A Kombinált bérletek kizárólag nyomdai úton lesznek előállítva.

Ez a megoldás érvényes lesz a Kecskemét – Kisfái és Kisfái –Kecskemét között közlekedő vonatokon is, azaz december 13-tól a helyi összvonalas buszbérletek, január 1-jétől pedig a kombinált bérletek ezekre a vonatokra is érvényesek lesznek.

Azon utasoknak, akik továbbra is csak buszozni szeretnének, természetesen megmaradnak a kizárólag buszokra szóló, olcsóbb bérletek is.

Mint megírtuk, a KeKo két új, kifejezetten hetényegyházi autóbuszvonalat is megtervezett

353-as és 354-es számmal, és egyet a Máriaváros vasútállomástól a Széchenyivárosba 350-es számmal.

Ezeknek a menetrendje is olvasható a KeKo honlapján. A két új hetényi buszvonalon 19 férőhelyes Mercedes-Benz Sprinter kisbuszok fognak közlekedni. Ez ugyancsak december 13-tól lép életbe.

A 353-as és 354-es buszjáratok menetrendje teljes mértékben illeszkedik a Hetényegyháza vasútállomástól induló és oda érkező vonatok menetrendjéhez, hogy az utasok elérjék a vonatot, valamint arról leszállva azonnal továbbutazhassanak.

Minden hasznos információ itt: https://keko.hu/aktualis/egy-berlettel-autobuszon-es-vonaton-integralt-szemelyszallitasi-szolgaltatas-bevezetese-es-menetrendi-valtozasok-2020-december-13-tol

