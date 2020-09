A Kalocsai Nebuló az Oktatási Hivatal bázisintézménye lett

Az Oktatási Hivatal bázis­intézményévé választották a Kalocsai Nebuló Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt. Az együttműködés keretében bemutatóórákat és műhelymunkákat szervezhetnek más intézmények pedagógusai számára.

A kalocsai sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok általános és szakiskolai képzésével foglalkozó Kalocsai Nebuló Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (Kalocsai Nebuló EGYMI) folyó munkát számos címmel, díjjal, kitüntetéssel ismerték már el, tavaly például az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet kaptak.

A napokban nem kis büszkeségre okot adó felkérést kaptak az Oktatási Hivataltól, a Kalocsai Nebuló EGYMI a hivatal bázisintézménye lett a 2020 és 2023 közötti időszakra. Hogy ez pontosan mit is jelent, arról Csupor Zsolt Jánosné, az iskola igazgatója beszélt hírportálunknak.

– Iskolánkban már több évtizede különböző tevékenységcsomagokkal tematikus érzékenyítő programokat végzünk. Az egyik és egyben legrégebbi ilyen a Képességfejlesztés a múzeumpedagógia eszközei­vel, ez már több évtizede zajlik, ötletgazdája és megvalósítója Barnáné Nagy Angéla. Szélesebb körben ismert a Társadalmi érzékenyítés egymásra épülő akcióprogramokkal nevet viselő program, melyben egész délelőttös rendezvényre hívjuk a környezetünkben lévő más intézmények azonos életkorú tanulóit, ahol a sérült és az ép gyermekek tudnak együttműködni, játszani, sportolni, vagyis a gyakorlatban megvalósítani az integrált oktatás elnevezésű pedagógiai módszert. Ilyen a másodikosoknak a Sárkánymentő haditorna, a hatodikosoknak a Rendkívüli Kihívások Napja, a kilencedikeseknek az Ability Sportnap, vagy például a szépirodalmi alkotópályázat – mutatta be a gyakorlatokat az igazgatónő.

– A harmadik jó gyakorlat a legfiatalabb, de már ez is négyéves múltra tekint vissza, a Békés iskola program, pontos neve az Osztályfőnöki órákkal a békés iskolává válás útján. Gaál Schneider Ilona és Rausch Petra ennek a lelkiismeretes kivitelezője. A békés iskola kifejezés egy szemléletet takar. Arra nevelik a gyerekeket, hogy felismerjék és elkerüljék a bántalmazást. Némely elemét osztályfőnöki órán dolgozzuk fel, de vannak eseménysorozatok is az iskolákban. Ilyen például a Szeretethét, a Lovagiasság hete, a Biztonságos internethasználat, minden, ami valamilyen fajta bántalmazás, kirekesztés ellen szól – mondta, majd hozzátette, hogy tulajdonképpen ezt az évek óta folytatott jó gyakorlatot kínálták az Oktatási Hivatal pályázatára, mely egy nagyon alapos dokumentum-ellenőrzéssel átvilágította az iskola működését, s alkalmasnak találta őket a címre és a vállalt feladatok teljesítésére.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitüntető címet és az együttműködésre való felkérést a Bajai és a Kalocsai járásból mindössze két iskola, a Kalocsai Nebuló és a Bajai EGYMI kapta meg.

– Az együttműködés keretében bemutatóórákat és műhelymunkákat szervezünk más intézmények pedagógusai számára. Jöhetnek órát látogatni, melyhez minden esetben kapcsolódik egy óraelemző műhelymunka. Most, hogy korlátozódnak a személyes találkozások, kidolgoztuk azt a megoldást is, hogy élő kapcsolatban online vehetnek részt az órán az arra regisztráltak, és a műhelymunkát is egy online platformon valósítjuk meg. Idén a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ ellátási területén november 9. és 13. között lesznek az Őszi Pedagógiai Napok, ennek keretében kínálunk fel mi is egy múzeumpedagógiai és egy békés iskolás bemutatóórát illetve a hozzá kapcsolódó műhelyt. De az érdeklődők bármikor felkereshetnek minket, szeretettel fogadunk minden megkeresést, és természetesen ezek a szolgáltatások teljesen ingye­nesek.