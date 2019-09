A Fidesz alelnöke Tiszakécskére látogatott

A közelgő önkormányzati választások tétjének témájában tartott lakossági fórumot Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke csütörtökön a tiszakécskei művelődési házban.

A Fidesz önkormányzati választásokkal kapcsolatos országjáró fóruma csütörtökön érkezett Tiszakécskére. A párt képviseletében Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Fidesz alelnöke sajtótájékoztató, majd lakossági fórum keretében tájékoztatta a megjelenteket a közelgő választások tétjéről, az ország helyzetéről, az elmúlt évek fejlődéséről a művelődési központban. A rendezvény házigazdája dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő volt, aki mindenekelőtt gratulált Tóth János városvezetőnek, aki egyedüli polgármesterjelöltként indul az október 13-i önkormányzati választáson, így öt évig még biztosan folytathatja munkáját.

– Nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy ilyen döntésre jusson az ellenzék. A mai este jelentősége, hogy e számunkra ideális helyzetben is arra biztassunk mindenkit, hogy menjenek el szavazni minél többen – mondta. A rendezvényen részt vett Kovács Ernő, megyei kormánymegbízott is, aki hozzátette: mindenekelőtt a képviselő-testület leendő tagjai szempontjából fontos a minél nagyobb lakossági részvétel.

– Tudjuk, hogy azok a települések, ahol viszály van, nem haladnak előre. Tiszakécske régóta híres arról, hogy itt a polgármester mellett áll a képviselő-testület választókerületben választott része is, az ellenzék csak listáról kerül be. Most is ez a cél – fejtette ki.

Németh Szilárd olasz példát említve hangsúlyozta: a városok jelentősége óriási mindenekelőtt a migránskvóta vonatkozásában.

– Tiszakécske is csatlakozott néhány éve a programhoz, mely kimondta, hogy a városban nem kívánnak elszállásolni illegális bevándorlókat. Lezajlottak az európai parlamenti választások, az Európai Unió politikai testülete ki fog cserélődni, de no­vember közepéig a régiek még ténykedhetnek. Ténykednek is, szorgalmazzák a bevándorláspárti politikát. Olaszországot például, mely ennek a politikának ellenállt, megérkeztek a baloldali politikusok, és teljesen felforgatták.