A digitális világgal ismerkedtek a kisszállási gyerekek

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a kisszállási művelődési házba is megérkezett az Utazó Digitális Élményközpont szerda délelőtt, a Digitális Jólét Program keretén belül.

A résztvevők kipróbálhatták például a 3D nyomtatót, valamint a rádióvezérlésű eszközöket is. Az országos program célja, hogy a gyerekekkel közelebbről megismertesse az informatika és a digitális világ fejlődését. Nem titkolt szándék az sem, hogy a fiatalokat olyan pályaorientációs ismeretekhez juttassák, amely segít számukra eligazodni az informatikai, a digitális technikák világában. A kisszállási művelődési házban is nagyon sokan kíváncsiak voltak a technikai bemutatóval egybekötött kiállításra, amit az éppen zajló Erzsébet-­tábor résztvevői is érdeklődve néztek meg.

– A bemutató szervezői hoztak 3D nyomtatót is, amellyel a gyógyászati eszközökön át a szórakoztató játékokig sok mindent lehet gyártani – mondta el hírportálunknak Bundula Melinda, az intézmény igazgatója. Hozzátette azt is, hogy a gyerekek előadást is meghallgattak, valamint nagyon érdekelték őket a különböző távirányítós eszközök, a legórobotok.

Megismerkedhettek azzal is, hogy miként hasznosíthatóak a drónok például a mezőgazdasági munkálatok során. Egy virtuálisvalóság-szemüveg segítségével pedig a világ távoli tájain is körülnézhettek. A Digitális Jólét Program keretében korábban különböző informatikai eszközöket kapott a kisszállási művelődési ház is, ahol az érdeklődőknek számítógépet, internetelérhetőséget, valamint az idősek számára számítógépes oktatást is tudnak biztosítani.