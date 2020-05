A 100 éve született pápára emlékeztek Kecskeméten

Hétfőn megemlékezést tartottak a 100 éve született Szent II. János Pál pápa tiszteletére a kecskeméti Wojtyla Lengyel-Magyar Barátság Háznál.

A pápa Karol Wojtyla néven született 1920. május 18-án a lengyelországi Wadowicében és 1978-ban választották meg pápának. A világszerte elismert és szeretett II. János Pál pápa 2005-ben hunyt el. Munkásságát, életútját először az épület melletti Wadowice utcatáblánál, majd az épület kertjében lévő szobornál méltatták a jelenlévők.

Az ünnepségen beszédet mondott Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester. Hangsúlyozta II. János Pál pápa a XX. század egyik meghatározó személyisége volt, és Kecskeméten a róla elnevezett intézmény is ugyanazon keresztény elveket képviseli, melyeket a pápa is. Hozzátette: Kecskemét város és Wadowice város gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn, melyet az önkormányzatok és a civil szervezetek, mint a Wojtyla ház is, egyaránt ápol. „Ne féljetek!” – mondta végül az alpolgármester, idézve a pápa egyik legismertebb jelmondatát.

Dr. Finta József érseki helynök a Nagytemplom plébánosa a pápa legfontosabb erényeit emelte ki beszéde elején, melyek a nagy határozottság, a lelki erő, a türelem és a szeretet.

Balanyi Károly Ferenczy-díjas alkotóművész a kortárs képzőművészet és az egyház kapcsolatára tért ki. Elmondta II. János Pál pápa egykoron sokat tett azért, hogy a köztük álló szétzilált kapcsolatot helyreállítsa.

Farkas P. József, a Wojtyla központ igazgatója szintén dícsőítette a pápa életútját, és elmesélte, hogy 2005-ben a halála napján fogant meg gondolataiban a népkonyhaként is működő Wojtyla Ház megalapításának ötlete. Az intézmény 15 éve működik, és a kezdetektől Karol Wojtyla eszméit követi.

Az ünnepi műsorban közreműködött Fehérvári Gábor, a Szent Miklós templom kántora, a Kodály Iskola Aurin Lánykara Durányik László karmester vezényletével, valamint Beke Márk harsonaművész, a 2018.évi Virtuózok győztese. Az ifjú művész a pápa születésnapi ünnepségére ünnepi fanfárt írt, melyet ezen a rendezvényen Kuna Lajos zenetanárral adott elő.