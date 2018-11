Több száz bála kapott lángra a félegyházi tangazdaságban (videó)

Több száz szalmabála kapott lángra kedden kora este a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium tangazdaságában – tájékoztatta a Baon.hu munkatársát Rózsa Pál intézményvezető.

Elmondta, a tűzoltók jelenleg is a lángok megfékezésén dolgoznak. Hozzátette, nem tudják mi okozta a tüzet, az is lehet, hogy gyújtogatás miatt keletkezett. Mindenesetre több millió forintos kárt jelent az iskolának, hiszen megsemmisült az állatok téli takarmányozására és almozására szánt valamennyi bála. Rózsa Páltól az is megtudtuk, a tűz nem veszélyezteti a tangazdaságban tartott állatokat, csupán a szürke marhákat kellett biztonságos helyre terelni.

Mint azt Kovács Andreától, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, a kiskunfélegyházi tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a tűz oltásán. A helyszínre érkezett a szentesi tűzoltók vízszállító gépkocsija is, valamint a munkálatokban egy erőgép is segíti a tűzoltókat. A szóvivő elmondta, bálatüzek esetén elhúzódó munkálatok jellemzőek, hiszen a bálák oltása sok időt vesz igénybe, ezzel párhuzamosan pedig a tűzzel nem érintett bálákat is „mentik” a tűzoltók.

Olvasónk, Pál Attila videót is készített a tűz pusztításáról.

