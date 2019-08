Tizenkilenc lopás írható a számlájára, pedig még tizennyolc se múlt

Tizenkilenc alkalommal lopott tavaly egy fiatalkorú kiskunhalasi fiú, mintegy 1,4 millió forint értékben. Most vádat emeltek ellene, de más ügyei miatt amúgyis rács mögött van.

A vádlott még fiatalkorúként – 18. életéve betöltése előtt – tavaly július 19. és szeptember 4. között követte el a lopásokat Kiskunhalason. Jellemzően be nem zárt, vagy lehúzott ablakú autókból vitt el értékeket, de volt olyan is, hogy felfeszítette a gépkocsikat. Autókon kívül azonban házakat is feltört, de kerékpár hátsó kosarából is emelt el dolgokat.

Egy alkalommal egy autóban, a lehúzott ablak mellett ülő pizzafutár kezéből kapta ki a tárcáját, majd szaladt el. Az egyik lopást viszont nem sikerült befejeznie. Ekkor egy kerékpározó nő kormányáról próbálta letépni a táskát, azonban nem járt sikerrel. A rántás miatt viszont a nő elesett és beütötte mindkét térdét. A vádlott ezzel a cselekményével közlekedési bűncselekményt is megvalósítva a sértett testi épségét veszélyeztette – mondta el dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség sajtószóvivője.

A fiatalkorú tolvaj válogatás nélkül vitte az értékeket, főleg szerszámokat, műszaki cikkeket és készpénzt, de több esetben a sértettek iratait is. Egy alkalommal egy bolt előtt leállított kerékpárt kötött el, levágva róla a lakatot. Olyan is előfordult, hogy csak egy szemetes kukát zsákmányolt.

Az egyes sértetteknek okozott kár 1300 forint és 500 ezer forint között mozgott, de a teljes zsákmány összértéke több mint 1 millió 388 ezer forint volt. A kár egy része lefoglalással megtérült.

A letartóztatásban volt, büntetett előéletű vádlott jelenleg egy másik ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztését tölti. A járási ügyészség 9 rendbeli lopás bűntettével (amiből egy bűncselekmény kísérlet), 10 rendbeli lopás vétségével és – a kerékpáros sértett elrántása miatt – közlekedés biztonsága elleni bűntettel vádolja. Bűnössége kérdésében a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni.