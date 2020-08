Sükösdön tartották meg a rendőrségi programsorozatot

Sükösdi állomásához érkezett pénteken az évek óta sikeres „Házhoz megyünk” programsorozat.

A Bajai Rendőrkapitányság baleset- és bűnmegelőzési szakemberei a délelőtt folyamán vagyonvédelmi tanácsokkal várták a település lakóit. Az érdeklődők személyre szabott javaslatokat kaptak otthonaik, értékeik védelme érdekében, illetve többféle témában hasznos kiadványokat is magukkal vihettek.

A rendezvényen lehetőség nyílt a kerékpárok regisztrációjára is, amely online módon akár otthonról is elvégezhető a www.bikesafe.hu oldalon, ahol a nyilvántartásba vétel hasznosságáról is olvashatnak az érdeklődők.

Kerékpárját a lopás megakadályozása érdekében mindig zárja le, ha őrizetlenül hagyja. Lehetőség szerint stabil, nem mozdítható tárgyhoz rögzítse! Hosszabb időre ne hagyja őrizetlenül! Ha mégis, a tartozékokat szerelje le róla! Ha még nem regisztrálta a kétkerekűt, készítsen róla fényképet, jegyezze fel alvázszámát és egyedi ismertetőjegyeit! Amennyiben kerékpárját eltulajdonítják, haladéktalanul tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon!