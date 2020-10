Sikkasztott, rongált, végül félrevezette a hatóságot egy férfi

A kunszentmiklósi nyomozók vádemelést javasolnak azzal a férfivel szemben, aki elsikkasztott három millió forintot, megrongált egy autót, majd valótlan bejelentést tett a rendőrségen.

Egy 31 éves dunaegyházi férfi tett bejelentést 2020. május 1-én reggel a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányságon lopás miatt. Azt állította, hogy az ingatlana előtt parkoló tehergépkocsi ablakát ismeretlen tettes betörte, és a járműből eltulajdonította a főnöke tulajdonát képező közel három millió forintnyi készpénzt.

A rendőrök kihallgatták a feljelentő munkaadóját, mivel nem csak az elvitt készpénz, hanem a feltört jármű is az ő tulajdonát képezte. A vallomása alapján a nyomozók gyanakodni kezdtek arra, hogy valójában nem is történt lopás; a bizonyítékok arra engedtek következtetni, hogy a bejelentő saját maga törte be a teherkocsi ablakát, és ő vette magához a pénzt.

Miután a gyanú beigazolódott, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya sikkasztás bűntett és rongálás vétség miatt gyanúsítottként hallgatta ki a hamis bejelentést tevő férfit, aki ellen hatóság félrevezetése vétség miatt újabb eljárás indult. A gyanúsított elismerte a bűncselekmények elkövetését. Elmondta, hogy ő maga törte be a jármű ablakát, és még kutatást is végzett az utastérben azért, hogy hihetőbb legyen a rendőröknek előadott történet.

A szabadlábon védekező férfi ügyében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és az iratokat átadták az illetékes ügyészségnek.