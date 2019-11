Rendszeresen lopott a 14 éves kecskeméti fiú

A kecskeméti nyomozók három lopással gyanúsítják megalapozottan a 14 éves kecskeméti fiút.

Lopásról érkezett bejelentés a rendőrségre november 11-én. Az adatok szerint 14 óra körül Kecskeméten, az egyik buszállomás tárolójából ismeretlen tettes ellopott egy elektromos kerékpárt. Az elkövető a kétkerekűben felejtett indítókulcs segítségével indította be a járművet, így tudta azt ellopni.

A nyomozás során lefoglalt kamerafelvétel alapján a rendőrök egy 14 éves fiú személyében azonosították a tolvajt.

Az eljárás során a nyomozók azt is kiderítették, hogy a fiatalkorú megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy néhány nappal korábban egy ismerősének a mobiltelefonját is eltulajdonította. A sértett egy éjszakára szállásolta el a fiút, aki ezt a „lehetőséget” kihasználva lopta meg a kecskeméti ismerősét.

A beszerzett adatok szerint a fiatal két hónappal korábban, szeptemberben is elkövetett egy lopást. Ez esetben a kora délutáni órákban ismeretlen módszerrel kinyitott egy parkoló autót, és a benne lévő pénztárcát magával vitte. A tárcában némi készpénz és személyes okmányok voltak.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai – november 13-án – három rendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki a fiatalkorút, aki jelenleg szabadlábon védekezhet.

Az egyenruhások az eltulajdonított elektromos kerékpárt, valamint a mobiltelefont megtalálták és lefoglalták, így két sértett kára meg is térült. A pénztárca és a benne lévő okiratok szintén előkerültek, csupán a pénz nem lett meg.