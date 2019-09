Motoros rendőrök segítik kollégáikat Halason

Szolgálatba állt az a két nagyteljesítményű Yamaha motor, amellyel az elmúlt hetekben erősítették meg a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság gépjármű parkját. A motoros járőr-páros elsősorban a közlekedési akciók, konvojok felvezetése és biztosítása során segítik kollégái munkáit, valamint önállóan járőröznek is az utakon.

Bemutatták a sajtó munkatársainak azt a két darab TDM900-as Yamaha motorkerékpárt, amellyel Gáspár Csaba törzszászlós és Dobó Szilveszter főtörzs zászlós együtt most először láttak el szolgálatot. A járőr-párosnak mindjárt akadt is dolga, hiszen a bemutató helye mellett, az 53-as főúton elhaladó gyorshajtó autóssal szemben kellett intézkedniük, aki ráadásul előzés közben még egy záróvonalat is átlépett szabálytalanul. A motoros rendőrök megkülönböztető jelzéssel eredtek a szabálytalankodó nyomába, akit néhány saroknyival arrébb kivezettek a forgalomból.

A rendőrök hétfő óta az egész ország területén összehangolt közúti ellenőrzést tartanak az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) éves ellenőrzési terve alapján szeptember 16. és 22. között „Figyelemmel az útra” elnevezéssel. Az európai kampány során elsősorban a menet közbeni mobiltelefonálást ellenőrzik, de nagy hangsúlyt kap a menet közbeni chatelés, közösségi oldalakon való élőzés és szelfizés is.