Lesodródott az útról és fának ütközött a Volkswagen az 53-ason

Kiskunhalas közelében az 53-as főúton, a vizes aszfalton megcsúszott egy Volkswagen személyautó és az út menti árokba sodródott péntek délután.

A jármű eddig tisztázatlan ok miatt irányíthatatlanná vált a vizes úton, a gépkocsit vezető férfi elmondása szerint nem ment gyorsan. Az autó az árokban egy fának is nekicsapódott, totálkárosra tört. A balesethez riasztották a halasi mentőket is, azonban a sofőr nem sérült meg, így nem kellett kórházba szállítani. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai vizsgálják a baleset körülményeit.