Kigyulladt egy ház tetőszerkezete Kiskunhalason

Kigyulladt egy lakóház tetőszerkezete Kiskunhalason péntek este.

18:14 Eloltották a háztűz lángjait

A tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat a Henger utcában, ahol egy lakóház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében.

18:09 A tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését

A kiskunhalasi és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók három vízsugárral körülhatárolták a tüzet a Henger utcában, így az továbbterjedni már nem tud. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltják az égő ház lángjait.

17:20

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy körülbelül százhatvan négyzetméteres lakóház tetőszerkezete Kiskunhalason, a Henger utcában. Az esethez a város hivatásos tűzoltóit és a mentőket is riasztották. A tűzoltók négy szerkocsicsal vonultak a helyszínre, ahol két vízsugárral megkezdték a lángok oltását. A lángok nem terjedtek át az alsó részekre, de a vízkár itt is jelentős. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat is kivonult a helyszínre. A kiskőrösi tűzoltók a helyszínen besegítenek a kiskunhalasi tűzoltóknak.