Jogerősen tizenöt év fegyházat kapott az élettársát kínzó kecskeméti férfi

Jogerősen tizenöt év fegyházra ítélte csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla a kecskeméti Cs. Gyulát, aki 2016 őszén féltékenységében hetekig verte és kínozta élettársát, volt, mikor gyermekeik szeme láttára.

A 34 éves férfi és élettársa egy kecskeméti, Szolnoki hegyben lévő tanyán laktak, ahol közösen nevelték négy saját gyermeküket, valamint az élettárs, Zsanett korábbi kapcsolatából született fiát. Kapcsolatuk a vádlott féltékenysége miatt 2016 őszén megromlott, mert Cs. Gyula fejébe vette, hogy a nő megcsalja őt, mégpedig a testvérével. A rendszeres veszekedések miatt az asszony el akart költözni a gyermekekkel otthonról, azonban a férfi ebbe nem egyezett bele.

A bántalmazások 2016 október elején kezdődtek, amikor egy napon Cs. Gyula agresszíven követelte élettársától, hogy vallja be neki a „titkait”. Erre az asszony félelmében elismerte, hogy a vádlott testvérével kapcsolata van; ahogy a tárgyaláson elhangzott, gyakorlatilag azt mondta, amit a vádlott hallani akart. Cs. Gyula indulatba jött és egy baseball ütővel többször megütötte az ágyon ülő sértett mindkét lábszárát. Ezután egy elektromos hőlégfúvó készülékkel kétszer megégette a nő arcát, majd levágta a sértett haját 3 milliméteresre, hogy „másnak ne kelljen”.

A férfi megtiltotta élettársának, hogy egyedül elhagyja a tanyát és októberben még több alkalommal bántalmazta a nőt. A megfélemlített asszony nem mert segítséget kérni, még akkor sem, amikor közösen elmentek otthonról. Volt, hogy élettársa ököllel arcon ütötte, majd egy késsel többször beleszúrt a lábfejébe, de olyan is történt, hogy vontatókötéllel összekötötte a nő nyakát és bal lábát, majd a földön húzta. Az októberi bántalmazásokat a gyermekek nem látták, ugyanis vagy aludtak, vagy nem voltak otthon.

2016. november 10-én este újabb féltékenységi roham tört Cs. Gyulára és az ökölütésen kívül egy vascsővel is többször megütötte a nő kezeit és lábait. Másnap reggel, amikor a gyerekek már ébren voltak, a vádlott folytatta a kínzást: ismét ütlegelni kezdte az asszonyt, majd az egyik gyermekkel behozatott egy csőfogót és azzal testszerte többször megütötte az élettársát. Közben azzal fenyegetőzött, hogy a nő lassan, kínok közt fog „megdögleni”. Az asszony vérét a vádlott a lányukkal töröltette fel és egy kést is behozatott a megfélemlített gyermekkel.

A késsel többször megkaristolta élettársa jobb combját, egy cigaretta csikket is elnyomott a kézfején és egy kisebb vascsővel is verte. A nap folyamán a vádlott hol abbahagyta, hol újrakezdte a sértett bántalmazását.

Zsanett többször kérlelte élettársát, hogy vitesse el a gyerekeket otthonról, legalább ne előttük verje. Cs. Gyula november 12-én délelőtt a rokonaival el is vitette a gyermekeket, de előtte rájuk parancsolt, hogy hallgassanak. Miután kettesben maradt a nővel, vascsővel és ököllel folytatta a bántalmazást. Zsanett hüvelyébe sót nyomott, majd kezeit egy madzaggal összekötözte, a madzag másik végét pedig a kanapé karfájához kötötte, hogy az asszony ne tudjon elszökni, míg elmegy cigiért.

Ezután mobiltelefonon felhívta lánytestvérét és arra kényszerítette Zsanettet, hogy sorolja fel, mely rokonaival volt szexuális kapcsolata, majd a telefont visszavéve közölte, hogy meg fogja ölni élettársát. A vádlott testvére a történtekről értesítette a sértett rokonait, akik kihívták a rendőröket. A rendőrök a vádlottat elfogták, az életveszélyes állapotban lévő sértettet pedig kórházba szállíttatták.

Az asszony az embertelen és elhúzódó bántalmazás miatt kezein, lábain, a testén és a fején 8 napon túl gyógyuló csonttöréseket, zúzódásokat és vérömlenyeket szenvedett. Ha nem részesült volna orvosi ellátásban, akkor vérmérgezésben, illetve a törések és a vérveszteség miatt 48-72 órán belül meghalt volna.

Borítóképünk és képgalériánk a tavaly októberi, kecskeméti tárgyaláson készült.

A Kecskeméti Törvényszék tavaly októberben különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérletében találta bűnösnek, emellett aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének és ötrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is megállapította. Az indoklás szerint Cs. Gyula emberi mivoltából kivetkőzve, a sértettet női mivoltában megalázva, brutális kegyetlenséggel cselekedett, és ugyan enyhe fokban gyengeelméjű, ez azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy felismerje tettei következményét. Az elsőfokú ítéletben dr. Hadnagy Ibolya azt is kiemelte, hogy a férfi a bántalmazott asszonyhoz, négy közös gyermekük anyjához soha nem hívta ki a mentőket, a halálos kimenetelbe is belenyugodva verte élettársát.

A Szegedi Ítélőtábla csütörtökön helybenhagyta az ítéletet. Indoklásként elhangzott: tekintettel a cselekmény súlyára, az

elkövetés módjára, az elsőfokon kiszabott büntetés inkább enyhe, mint súlyos, mivel azonban az ügyészség nem nyújtott be

fellebbezést, így az ítélőtábla súlyosabb büntetést nem hozhatott, a vádlott és védője által indítványozott enyhébb büntetés viszont szóba sem jöhetett.