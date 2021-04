Háromszor tört be italért ugyanabba a csárdába egy nagybaracskai férfi

Visszajárt alkoholt lopni egy nagybaracskai csárdába egy helyi férfi, két hét alatt háromszor is betört a vendéglőbe. Az ügyészség végrehajtandó börtönt indítványoz neki, de egyébként most is rács mögött van egy másik ügy miatt.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: Fekete-Győr nem tud semmit (videó) A Bajai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának munkatársai február 1-jén kora délután őrizetbe vettek egy 30 éves nagybaracskai férfit. Őt gyanúsították azzal, hogy néhány órával korábban letaposta a faluban egy ház kerítését, majd az udvarról ellopott egy 20 méteres elektromos kábelt, emellett megrongálta a ház bejárati ajtajának üvegét is. A különös visszaesőnek minősülő, büntetett előéletű tolvaj bevallott más bűncselekményeket is a rendőröknek. Kiderült, hogy ő volt az, aki télen két hét leforgása alatt háromszor is betört egy nagybaracskai csárdába. Tavaly december közepén az ajtó üvegét betörve bemászott a vendéglőbe és röviditalokat lopott közel 20 ezer forint értékben. Még két liter pálinkát is összekészített, de azt már nem tudta elvinni. Karácsony előtt két nappal ismét visszament a csárdához, megint az ajtó üvegét törte be és ekkor is röviditalokat zsákmányolt, immár 30 ezer forint értékben. Az üvegeket kihozta a vendéglőből, de észrevette, hogy jönnek a rendőrök, ezért az italokat hátrahagyta és elmenekült. Nem lehetett azonban tudni, hogy melyik üvegből ivott, ezért tartalmukat kiöntötték, így a csárda kára nem térült meg.

A férfi január 1-jén hajnalban harmadszor is behatolt a csárdába, ekkor egy üveg bort emelt el, ezt a nyomozók később megtalálták a lakásán. Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője elmondta: a vádlott jelenleg más bűnügyben jogerősen kiszabott börtönbüntetését tölti. A Bajai Járási Ügyészség a betörések miatt folytatólagosan elkövetett lopás bűntettével és lopás vétségével is vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, és a meg nem térült kár erejéig vagyonelkobzást is. A vádlott bűnössége kérdésében a Bajai Járásbíróság fog dönteni.