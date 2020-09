A Wizz Air segíti a kecskeméti honvédségi Airbus-pilóták képzését

Együttműködik a diszkont légitársaság és a honvédség: a katonai Airbusok pilótáinak, hajózó állományának és légiutas-kísérőinek a Wizz Air oktatóközpontjában tartanak ismeretfelújító képzéseket, mozgó szimulátorokat is használva.

Stratégiai megállapodást írt alá csütörtökön a Terminál 1 Rendezvényközpontban („a régi Ferihegyen„) Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, Kilián Nándor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség légierő szemlélője és dr. Korom Renáta, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára.

Mint elhangzott, a Wizz Air biztosítani fogja a honvédségi Airbus repülőgépeken szolgálatot teljesítő személyzet jártasságának fenntartását, mégpedig ismeretfelújító képzésekkel és gyakorlati oktatással. Kilián Nándortól megtudtuk, ilyen képzésekre legalább félévente szükség van. Váradi József hangsúlyozta: az iparági sztenderdeknél is szigorúbb és átfogóbb a saját hajózó és légiutas-kísérő személyzetük képzésére használt protokolljuk, ezt az elméleti és gyakorlati tanrendet követik majd a honvédségi pilótáknál és stewardess-eknél is. A megállapodás kiterjed a katonai légügyi hatósági és az állami légiközlekedési balesetvizsgálói szervezetek állományának oktatására is.

A Wizz Air mindehhez rendelkezésre bocsátja világszínvonalú budapesti oktatóközpontját, amely két Airbus A320 mozgó szimulátorral van felszerelve. De megtalálható itt egy ultramodern kabin vészhelyzeti eljárás oktatására, valamint egy tűzoltási kiképzőhelyszín is. A központban párhuzamosan zajlik a pilóták és az utaskísérők képzése.

A dokumentum azt is rögzíti, hogy a Wizz Air és honvédség együttműködnek a kecskeméti, és más, a honvédség által üzemeltetett repülőterek kihasználásában is (Kecskeméten ez akkor jöhet majd szóba, ha a polgári rész is kiépül). A Wizz Air ezáltal tovább tudja optimalizálni hazai üzemelését. Korábban előfordult, hogy külső körülmények – például nem megfelelő időjárási körülmények – miatt Budapest vagy Debrecen helyett a környező országok légikikötőibe, Bécsbe vagy Pozsonyba kellett irányítani egyes járatokat. Az új hazai, úgynevezett taktikai kitérő repülőterek bevonásával ez számos esetben kiküszöbölhető lesz, ami nyilván jó hír az utasoknak. Nem mellesleg a repülőgépeknek is kevesebb tartalék-üzemanyagot kell majd magukkal vinniük. Váradi József örömét fejezte ki emiatt, hangsúlyozva, mindez rugalmasabb és hatékonyabb repüléstervezést eredményez és hozzájárul a környezettudatos működésükhöz, a „zöldebb repüléshez”.

Kilián Nándor vezérőrnagy kiemelte: a szerződés a Magyar Honvédség – azon belül a légierő – részére hatalmas előrelépés, hiszen a jártasság-fenntartó képzések eddig külföldön, komoly anyagi ráfordítással történtek a két Airbus A319-es szállítórepülő beszerzése óta eltelt két évben. A Wizz Air programjával azonban a pilóták és a légiutas-kísérők is gyorsabb és magasabb színvonalú képzést kapnak az eddigieknél.

Korábban is volt egyébként szerződés a felek között, a Wizz Air gépek ez alapján tudtak gyakorolni a kecskeméti repülőbázison, használva a műszeres leszállítórendszert (a rádiónavigációs rendszer egyik alkotóeleme a földi telepítésű jeladókból, a másik a repülőgépekre telepített vevőből, jelkiértékelő és kijelzőberendezésekből áll, melyek a pilóták számára segítséget nyújtanak a futópálya helyes megközelítésében). A vezérigazgató és a vezérőrnagy is végül kijelentette: ez nem a történet vége, a jövőben is lehetnek további együttműködések a felek között. A szerződést a WizzAir repülőgépe és egy honvédségi Airbus áthúzása szentesítette, melyeket két-két Kecskemétről felszálló Gripen kísért.