Kajtár Mátyás és Haász Benjámin a férfi futsal NB I.-ben szereplő, ráadásul a 2023/24-es idényben nem is akárhogyan szereplő ScoreGoal Kecskemét csapatának a két tehetsége.

Haász Benjámin és Kajtár Mátyás

Forrás: Rádió 1 Gong

Kajtár Mátyás tizennyolc, Haász Benjámin tizenkilenc éves, ám fiatal koruk dacára nem elég, hogy oszlopos tagjai annak az első osztályú kecskeméti futsal csapatnak, amely az idei évben olyan sikerrel szerepel a felsőházi rájátszásban, hogy akár a bajnoki nagydöntőbe jutásra is van már esélye, már a korosztályos válogatottnak is a tagjai, hiszen több válogatott mérkőzésen is magukra húzhatták a címeres mezt.

Az interjúban mesélnek a kezdetekről, arról, hogy mind a ketten labdarúgóként kezdték, majd onnan képezték át magukat futsalistáknak. Ráadásul személyükben jelképesen is jól fedik le Bács-Kiskun vármegyét. Kajtár Mátyás képviseli a vármegye északi részét, a Kiskunságot, hiszen Kecskemétről indult, Haász Benjámin pedig a vármegye déli felét, a Bácskát, mivel Baján ismerkedett a labdarúgás alapjaival.

