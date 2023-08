A Déli csoport tavalyi bajnoka, a Dunagyöngye SK a Borota otthonában kezdett. Bajnokhoz méltón, Újházi Dontának és Holczer Csabának a találkozó utolsó negyedében szerzett góljaival ugyanis megszerezte mind a három pontot. A tavalyi ezüstérmes Gara is idegenben kezdett, a Bácsalmás második csapatának a vendégeként sikerült győzedelmeskedniük, 6–2 arányban. Viharos döntetlent játszott egymással a Katymár és a bátmonostori Kenderes SE. A vihar csak képletesen értendő, a mérkőzést ugyanis – akárcsak a többit – nem csak játékos-, hanem nézőgyilkos kánikulában voltak kénytelenek lejátszani a csapatok az összes pályán. Virágh Martin révén a hazaiak szerezték meg a vezetést, Antal Dávid, Adorján Csaba és Rimóczi Dávid révén azonban a félidőre fordított a Kenderes, pedig a 40. percben meg is fogyatkozott az egyik gólszerző, Antal Dávid kiállítása miatt. A második játékrészben Merkler Tamás és Hamvas Roland góljaival egyenlített a Katymár. A 61. percben Inotai Csanád újra megszerezte a vendégcsapatnak a vezetést, és amikor már úgy tűnt, hogy a Kenderes három pontot ünnepelhet, akkor Merkler Tamás a 93. percben belőtte az egyenlítő gólt, így végzett egymással 4–4-re a két csapat. Nyolcat rúgott hazai pályán a Bácsborsód a Hercegszántónak, 5–0-ás hazai vezetést követően szerzett a hazai oldalon Hercz Dániel mesterhármast.

Vármegye III. Déli csoport: Katymár–Kenderes SE 4–4, Tataháza–Bácsbokod 0–4, Bácsalmás II.–Gara 2–6, Bácsborsód–Hercegszántó 8–0, Borotai SE II.–Dunagyöngye SK 0–2, Felsőszentiván–Madaras 2–4.

Az Északi csoport tavalyi bajnoka és bronzérmese, a Fülöpszállás és a Szabadszállás már a Közép csoportban vitézkedik, így a tavalyi végeredmény tekintetében ebben a csoportban az előző idényt tekintve a Ladánybene a rangsorban az első.

A tavalyi ezüstérmes a Jászszentlászlót fogadta. A Jászszentlászló a tavalyi esztendőben az utolsó helyen végzett a vármegye három Északi csoportjában, és egész évben mindössze egyetlen győzelmet szerzett. Ezúttal azonban a papírformára alaposan rácáfolva, és a hazaiakat megtréfálva elvitték Benéről mind a három pontot. Pedig nem elég, hogy a Bene volt a mérkőzés esélyese, a 17. percben ráadásul már 2–0-ra vezettek is Csikós Dávid és Kanizsai Lajos góljaival. Gera Szabolcs aztán az első félidő hajrájában szépített, a második játékrész elején egyenlített, majd a második játékrész hajrájában Rokolya Róbert és Kovács Gábor is betalált, mind a ketten vendég részről, így 4–2-es eredménnyel már meg is szerezte az idei első győzelmét a Jászszentlászló.

– Mi tagadás, a mérkőzést úgy kezdtük, ahogy a tavalyi évet lezártuk – nyilatkozta Berczeli Dénes, a csapat szakvezetője. – Az első két bekapott gól után azonban mégsem esett össze a csapat, sőt, az első félidőben szépítenünk is sikerült. A második játékrész elején az egyenlítés is hamar összejött, azt követően pedig hiába játszott fölényben a Ladánybene, a kapura igazából nem voltak veszélyesek. Mi egyre lelkesebben és szervezettebben játszottunk, és ennek meg is lett a gyümölcse, hiszen a hajrában két gólt szerezve sikerült tulajdonképpen bombameglepetést okoznunk. Az akarat és a lelkesedése diadala volt ez. Ha valaki azt kérdezi, hogy hogyan fordult ekkorát ennyi idő alatt a világ, annak lehet, hogy csalódást okozok: a keretbe sztárigazolások nem érkezek, lényegében a tavalyi gárda maradt együtt. Mindössze három játékossal bővült a keret. Tizenöt év kihagyás után újra játékra jelentkezett a régi kapusunk, Borbély Attila, és milyen jól tette. Bejelentkezett még hozzánk Pálmonostoráról Seres Attila, aki eddig még csak ifi meccset játszott, és a korábban Csólyospáloson szereplő Tapodi Márton, aki szintén néhány év kihagyás után kezdte újra. Nem mondom, volt némi szerencsénk is a benei bravúr alkalmával, de végre tettünk is érte, hogy legyen szerencsénk. A mögöttünk álló egy hónapban többet edzett a keret, mint az azt megelőző félévben összesen.

Berczeli Dénes arra a kérdésre, hogy a tavalyi szereplés után nem jutott-e az eszébe, hogy fölálljon a kispadról, elmondta, hogy nem, hiszen lelkesedésből csinálja, és ugyanez a lelkesedés jellemzi a játékosokat is. Közülük sem szállt ki senki a csapatból csak azért, mert a tavalyi év nem sikerült, inkább kettőzött erővel láttak neki nyáron a munkának, abban a reményben, hogy hamarosan újra érdemes lesz a Jászszentlászlót minél nagyobb számban buzdítani.

Gólokban gazdag döntetlent játszott egymással a Ballószög és a Vasutas SK. Ballószögben történt néhány változás a nyáron.

– A csapatunktól távozott a nagyszerű teljesítményt nyújtó Nagy Krisztián, aki a vármegye egyes SC Hírös-Ép edzője lett – nyilatkozta Gulyás Péter, a klub elnöke. – Bár fájó veszteség ez a számunkra, ugyanakkor büszkék vagyunk, hogy vármegyei egyes csapathoz távozott, és hálás vagyunk azért, hogy a közelmúltban nagyon sokat tett a csapatért. Köztünk mindig helye lesz. A helyét a kispadon Lambisi Christián veszi át, aki a 2021/2022-es szezonban komoly sérülés miatt felhagyott a labdarúgással, most azonban készen áll új kihívásokra és új szerepre, az edző szerepére. Christian egy győzni akaró és lelkes fiatalember, akinek a mentalitása példaértékű. Érkeztek ugyanakkor hozzánk játékosok is. Többek között Szénási Pál Táborfalváról, Petrik József Tiszaugról, Sinkó László Jászszentlászlóról, valamint hosszabb szünet után visszatért Trepák Zsolt és Fábián László, valamint Bera Tibor és Várkonyi Mátyás. Bozsik Máté és Módra Gergő is maradt a csapatunk kötelékében, noha vármegyei első osztályú csapatok is érdeklődtek irántuk. Ugyancsak érdemes kiemelni a keretünkben szereplő Domokos Ádámot, aki az ifiből került fel a felnőttek közé, és nagy segítségünkre lehet a továbbiakban. Az új szezonra tehát egy erős, harminc fős kerettel készülünk, és bízunk benne, hogy sikeresen szerepelünk a bajnokságban.

Az első bajnokijukon vezettek már 2–0-ra majd 3–1-re is, ám a 3–2-es félidő után a vendégcsapat Makai Zoltán, Hekkel Benjámin és Seres János találatával 4–3-ra fordított, így aztán a vendégvezetést követően az egyik pontnak is tudtak örülni, miután a 94. percben sikerült egyenlíteniük, Kis Zoltán révén.

Vármegye III., Északi csoport: Ballószög–Vasutas SK 4–4, Ladánybene–Jászszentlászló 2–4, Katonatelep–Helvécia 3–1, Fülöpjakab–Ágasegyháza 2–4, Pálmonostora–Tiszaalpár 4–0, Bugac–Jakabszállás 3–1, Kerekegyháza II.–Tiszaug 1–4.

A közép csoportban a tavalyi bajnoki Vadkert FC STE II. címvédőhöz illő magabiztossággal kezdett, 3–0-ra győztek Szankon. A tavalyi ezüstérmes Kunfehértó az Északi csoportból átkerült Szabadszállás vendége volt. Az ismerkedési est jó kis meccset hozott. A Szállás szerezte meg a vezetést Tóth Attila révén az első félidő hajrájának a kezdetén, négy percre rá Horváth Ákos egalizált. A 62. percbem Grácz Roland a Fehértónak szerezte meg a vezetést. Princz Zoltán tíz percre rá egyenlített, de az utolsó szót Burszki Zoárd mondta ki, akinek a 79. percben született góljával győzött a Kunfehértó.

A tavalyi bronzérmes Akasztó II. nem kegyelmezett idegenben a Kecel Seniornak, 8–0 arányban nyerték a szomszédvári rangadót, Varga Milán, aki az eltiltása miatt az Akasztó első csapatában még nem szerepelhet, mesterhármast szerzett. Jó teljesítménnyel, biztosan győzte le a Kiskőrös második csapatát a tavaly éremre vágyó, arról azonban lemaradó Kaskantyú.

Komoly ellenállást okozott az Északi csoport tavalyi bajnokának, a Fülöpszállásnak az otthonában a Tabdi. A forgatókönyv ugyanis az volt, hogy rendre a vendégek szereznek vezetést, a hazaiak pedig egyenlítenek. 3–3 után aztán úgy festett, hogy a Tabdinak sikerül az egyik pontot megszereznie, a 94. percben azonban a fülöpiek tavalyi gólkirálya, Csordás Zoltán megbontotta a sormintát, és megszerezte a Fülöpszállás győzelmét jelentő találatot. Szokatlanul nagy vereséget szedett össze a Balotaszállás, a Bócsa ugyanis 8–1 arányban győzte le a balotaiakat, hazai oldalon Fábián Dániel mesterhármast szerzett.

Vármegye III. Közép csoport: Kecel II.–Izsák 3–0, Kaskantyúi FSE–Kiskőrös II. 5–2, Szabadszállás–Kunfehértó 2–3, Kecel Senior–Akasztó II. 0–8, Bócsa–Balotaszállás 8–1, Fülöpszállás–Tabdi 4–3, Szanki OBSE–Vadkert II. 0–3.

A tavalyi évben veretlenül bajnok Dunapataj tizenhárom gólt rúgott a vendég Dunavecsének. Hazai részről Knodel Zoltán mindjárt egy forduló után a góllövőlista élére ugrott, miután ötször talált a hálóba, de szerzett egy mesternégyest a hazai Allgeier Péter is. A tavalyi ezüstérmes Apostag az őszt már a másodosztályban kezdte. A mögöttünk álló idényben a harmadik helyre befutó hazai pályán a Miklósi GYFE csapatát fogadta. A mérkőzést némi meglepetésre Banyák Zoltán és Kiss Szabolcs góljaival a kunszentmiklósiak nyerték. Hazai vereséggel debütált a Foktő második csapata az Uszód vendéglátójaként. A vendégcsapatból Madzin István négyszer talált be Váradi Dominik kapujába, így azonnal a dunapataji Knodel Zoltán nyomába eredt a góllövőlistán.

Vármegye III. Nyugati csoport: Foktő II.–Uszód 0–6, Bátyai SE–Miklósi GYFE 0–2, Szentmárton SE–Hajós FC 4–1, Dunapataj–Dunavecse 13–0, Dunaszentbenedek–Császártöltés 1–3.

Vármegye III., Déli csoport

1. BÁCSBORSÓD 1 1 0 0 8–0 3

2. GARA 1 1 0 0 6–2 3

3. BÁCSBOKOD 1 1 0 0 4–0 3

4. MADARAS 1 1 0 0 4–2 3

5. DUNAGYÖNGYE SK 1 1 0 0 2–0 3

6. KATYMÁR 1 0 1 0 4–4 1

7. KENDERES 1 0 1 0 4–4 1

8. KISSZÁLLÁS 0 0 0 0 0–0 0

9. KELEBIA 0 0 0 0 0–0 0

10. DELSŐSZENTIVÁN 1 0 0 1 2–4 0

11. BOROTA II. 1 0 0 1 0–2 0

12. BÁCSALMÁS II. 1 0 0 1 2–6 0

13. TATAHÁZA 1 0 0 1 0–4 0

14. HERCEGSZÁNTÓ 1 0 0 1 0–8 0

Vármegye III., Észak

1. PÁLMONOSTORA 1 1 0 0 4–0 3

2. TISZAUG 1 1 0 0 4–1 3

3. ÁGASEGYHÁZA 1 1 0 0 4–2 3

4. J.-SZENTLÁSZLÓ 1 1 0 0 4–2 3

5. BUGAC 1 1 0 0 3–1 3

6. KATONATELEP 1 1 0 0 3–1 3

7. BALLÓSZÖG 1 0 1 0 4–4 1

8. VASUTAS 1 0 1 0 4–4 1

9. SC HÍRÖS-ÉP II. 0 0 0 0 0–0 0

10. TISZASAS 0 0 0 0 0–0 0

11. FÜLÖPJAKAB 1 0 0 1 2–4 0

12. LADÁNYBENE 1 0 0 1 2–4 0

13. HELVÉCIA 1 0 0 1 1–3 0

14. JAKABSZÁLLÁS 1 0 0 1 1–3 0

15. KEREKEGYHÁZA II. 1 0 0 1 1–4 0

16. TISZAALPÁR 1 0 0 1 0–4 0

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 1 1 0 0 8–0 3

2. BÓCSA 1 1 0 0 8–1 3

3. KASKANTYÚ 1 1 0 0 5–2 3

4. KECEL II. 1 1 0 0 3–0 3

5. VADKERT II. 1 1 0 0 3–0 3

6. FÜLÖPSZÁLLÁS 1 1 0 0 4–3 3

7. KUNFEHÉRTÓ 1 1 0 0 3–2 3

8. TABDI 1 0 0 1 3–4 0

9. SZABADSZÁLLÁS 1 0 0 1 2–3 0

10. KISKŐRÖS II. 1 0 0 1 2–5 0

11. IZSÁK 1 0 0 1 0–3 0

12. SZANK 1 0 0 1 0–3 0

13. BALOTASZÁLLÁS 1 0 0 1 1–8 0

14. KECEL SENIOR 1 0 0 1 0–8 0

Vármegye III., Nyugati csoport

1. DUNAPATAJ 1 1 0 0 13–0 3

2. USZÓD 1 1 0 0 6–0 3

3. SZENTMÁRTON SE 1 1 0 0 4–1 3

4. CSÁSZÁRTÖLTÉS 1 1 0 0 3–1 3

5. MIKLÓSI GYFE 1 1 0 0 2–0 3

6. FAJSZ 0 0 0 0 0–0 0

7. HARTA II. 0 0 0 0 0–0 0

8. SZAKMÁR 0 0 0 0 0–0 0

9. DUNASZENTBENEDEK 1 0 0 1 1–3 0

10. BÁTYA 1 0 0 1 0–2 0

11. HAJÓS 1 0 0 1 1–4 0

12. FOKTŐ II. 1 0 0 1 0–6 0

13. DUNAVECSE 1 0 0 1 0–13 0