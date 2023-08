A Román Nagydíj a világbajnokság előtti utolsó nagy nemzetközi verseny, amit a Nemzetközi Birkózó Szövetség rendezett, 36 ország 300 birkózója vett részt a megméretésen. Püspöki Patrik még messze van a csúcsformájától, mivel szeptember 16-án kezdődik Belgrádban a birkózó-világbajnokság, a bajai sportoló majd ott szeretne teljesíteni, tudtuk meg Jagicza Lászlótól, a Mogyi Bajai Birkózó Club edzőjétől. A belgrádi viadal olimpiai kvalifikációs bajnokság, és kiemelt figyelmet kap. Az első öt helyezett automatikusan kvalifikálja magát a párizsi olimpiára.

Püspöki Patrik balra

Fotó: Beküldöt fotó

− Ez a verseny azért volt fontos, hogy megnézze Patrik is, meg a másik két magyar birkózó is, hogy hol tartanak a felkészülésben. Ez jó visszajelzés volt, mert mindjárt az első fordulóban a világ élvonalához tartozó világbajnoki bronzérmes, tokiói olimpikon, svájci Stefan Reichmuthottal kezdett. Viszonylag nagy meccsen 3-2 arányban nyerte meg a viadalt. A svájci birkózónak nem volt esélye, hogy levigye Patrikot, hogy akciót csináljon rajta. Ez a győzelem azért is fontos, mert erősíti Patrik önbizalmát. Szerintem jó eséllyel pályázik a párizsi olimpiára − mondta Jagicza László.

Viszonylag gyorsan jött a következő mérkőzés az amerikai, de izraeli színekben versenyző Finsilverrel, aki szintén a világ élvonalához tartozó birkózó.

− Az ő első mérkőzése jóval könnyebb volt, nem olyan fáradtan érkezett erre a meccsre, és itt végül egy akció döntött az izraeli versenyző javára. Nagyon nagy mérkőzés volt. Jól látható volt, hogy nem jobb Püspöki Patriknál. Most nagyon jól látszik Patrikon − mivel az előző Lengyel Nagydíjon nagyon magabiztosan 5:1-re verte Kanada legjobbját, most pedig a világ élvonalához tartozó olimpikont győzte le −, hogy szépen lassan ő is elhiszi magáról, hogy neki is ott van a helye a világ legjobbjai között. Reméljük, hogy a párizsi olimpiára, de még az azt követőre is el tud oda jutni, hogy olimpiai érmet akasszanak a nyakába − mondta hírportálunknak Jagicza László vezetőedző.

Hozzátette, szerinte nagyon fontos az út, ami a célig vezeti majd a bajai birkózót, a sok tanulás az egész életére kihatással lesz. A Mogyi Bajai Birkózó Club több tagja és a szurkolók természetesen elkísérik majd Püspöki Patrikot a következő viadalra Belgrádba.