A KTE birkózó szakosztálya ebben az évben is igyekszik sikerrel venni a versenyzői előtt álló megmérettetéseket. Tihanics Tibor szerint több tehetségük is esélyes arra, hogy akár kiemelkedő érmeket érjenek el idén, nem mellesleg a 2024-es párizsi olimpia is plusz motivációt adhat a munkához.

Vida Csaba az Európa-bajnokságra készül, míg Újfalvi Lili jelenleg amerikai ösztöndíját igyekszik tapasztalatszerzésre is felhasználni.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.