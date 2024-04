– Utánpótlás korú kategóriának szántuk a versenyt, ezen belül a kezdők részére. A versenyzők körmérkőzést vívnak egymással, hogy minél több tapasztalathoz jussanak. Ez azt jelent, hogy két formagyakorlatot kellett elvégezni, amit pontoztak a bírók. A küzdelemben nem egyenes kiesési rendszert alkalmaztunk. Mindenki vívhatott három, négy mérkőzést. A küzdőidő két percig tartott. Mivel kezdőkről volt szó, az is előfordult, hogy döntetlenre végződött a mérkőzés. A legfiatalabb versenyzők nyolcévesek, de szeniorok is szőnyegre léptek. Hangsúlyozom, hogy kezdők, mert felnőtt korban is el lehet kezdeni a karatét. Hatvanegy klub négyszáznegyven versenyzője nevezett, és száz kategóriában hirdetünk eredményt. Azért készítettünk minél több kategóriát, hogy kedvezzünk a kezdőknek. A technikai felkészültség, az erő és az állóképesség határozta meg azt, hogy ki állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, mondta Kurucz László.