A Bácska-Logistik Kft. még 2021-ben adta be pályázatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint Támogató által meghirdetett, GINOP Plusz-1.2.1-21 felhívásra (GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01383 azonosító számon) „Hatékonyság növelő beruházás támogatása a Bácska-Logistik Kft-nél” címmel. Az elnyert - feltételesen vissza nem térítendő – támogatási összeg: 306.500.502 forint, melynek köszönhetően, a Bácska-Logistik Kft. a Jánoshalmi úton lévő telephelyét, további 2,5 Ha területtel bővítette, ahol már 2022. őszén elkészült egy automata nagy teljesítményű üzemanyag töltőállomás, majd a teljes beruházást 2023 év végén fejezték be, a ’The Last House’ elnevezésű étterem megnyitásával, mely 386 m2-en, 154 fő egyidejű befogadására alkalmas, tartozik hozzá egy 45 férőhelyes kültéri parkoló, egy új elektromos autótöltő és egy gyermekjátszótér is.

A projekt ünnepélyes átadását március 14-én tartották. Az eseményen jelen volt Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselő, Nyirati Klára polgármester, Széll Péter alpolgármester .

Barcsákné Máté Mária a Bácska-Logistik KFt. ügyvezetője köszöntőjében hangsúlyozta: Nagy öröm számunkra, hogy a mai naptól hivatalosan is lezárhatjuk a Bácska Logistik Kft legújabb projektjét. Bár a beruházás keretében megvalósult üzemanyagtöltő állomás ás az itt látható étterem már a tavalyi év végétől várja vendégeit, mára sikerült minden egyes apró részletet a helyére tenni és mindent üzembiztosan működtetni. Cégünk 2020-ban pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési Minisztériumba ahol hatékonyság növelő támogatásként 306.500.000.- forint feltételesen vissza nem térítendő támogatást nyert el, 456 millió forint beruházási érték mellett.

– Ahogy telt az idő és haladtunk előre a beruházással a megemelkedett alapanyag árak és az általunk újra gondolt beruházás, a befejezésre több mint 650 millió forint összegből valósult meg. A végeredmény egy nagy teljesítményű üzemanyag kút, egy elektromos autó töltőállomás, és egy150 fős vendéglátóegység lett. Ezek a beruházások nem valósulhattak volna meg, a kormány támogató gazdaság politikája nélkül. A Baja Vagyon Zrt és a Baja Város önkormányzatának együttműködése nélkül. Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást a Magyar Kormánynak, a Baja Város Önkormányzatának, a Baja vagyon Zrt-nek és mindenkinek aki a projekt megvalósításán dolgozott. - mondta Barcsákné Máté Mária ügyvezető.

Zsigó Róbert beszédében kiemelte: több mint 600 millió forintból fejlődött a Bácska-Logistik Kft. A fejlesztésnek köszönhetően pedig 18 új munkahelyet is létrehozott. A mostani nehéz helyzetben is kiemelt célunk a vállalkozások támogatása, a helyi munkahelyek megvédése és új munkahelyek létrehozása! Ezen dolgozunk a jövőben is.

A képviselő hozzátette: A kormány az elkövetkezendő időszakban is azért fog dolgozni, hogy olyan programokat tudjon indítani a helyi vállalkozásoknak, hogy meg tudják őrizni az elért eredményeket és tudjanak fejleszteni is. Ez nem csak a cégeknek jó, hanem jó azoknak a településeknek is, ahol a cégek működnek.

Nyirati Klára polgármester az átadón hangsúlyozta, hogy arra az ipari területre, ahol a mostani beruházás is megvalósult, az elmúlt időszakban a Területfejlesztési Operatív Program keretében elnyert több mint 300 millió forintból új út épült, ennek köszönhetően pedig egyre több vállalkozás települ be a területre.

– Ez a beruházás nagy kreativitás és nagy munka eredménye. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen beruházás megvalósuljon, lokál patriótának is kell lenni, úgy mint a Bácska-Logistik kft tulajdonosai, hiszen egy ideális városban az ideális vállalkozók úgy érzik, hogy akkor tudnak kiteljesedni, hogy ha fontos számukra a városuk, és ezt úgy mutatják meg, hogy újabb és újabb beruházások létesülnek-fogalmazott a polgármester asszony.

A Bácska-Logistik Kft célja mindig is a folyamatos fejlődés és fejlesztés volt, valamint a pontos precíz és versenyképes kiszolgálás fenntartása. A beruházás során a korábban is meglévő négy kútfejes üzemanyagtöltő állomás bővítéseként és fejlesztésekként épült meg az új töltőállomás, mely kifejezetten a tehergépjárművek gyors és hatékony kiszolgálását teszi lehetővé. Az új beruházás keretében a szolgáltatásokat is bővítették, hiszen átadásra került egy több mint 150 fő egyidejű befogadására alkalmas, mai kornak megfelelő, minőségi étel és ital választékkal, valamint trendi berendezéssel rendelkező étterem, melyhez egy 45 férőhelyes kültéri parkoló, gyermekeknek játszótér és egy elektromos töltőállomás is tartozik. A The Last House étterem, a déli ebéd menük biztosítása mellett „A’ la carte” is működik. Elhelyezkedésénél fogva képes biztosítani az ipari parkban dolgozók étkezési lehetőségét ebédidőben, de több mint 200 féle italválasztékával (Koktélok, röviditalok, borok, pezsgők, stb.), gourmet estek, kóstolók, üzleti tárgyalások, valamint akár több száz fős rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

A pályázatos beruházások mellett szintén átadásra került egy új gyártó csarnok is, fémmegmunkáló üzem, mely működését szintén megkezdte.

A Bácska Logistik Kft. kavics bányászattal is foglalkozik

A Bácska Logistik Kft. 2010 óta foglalkozik kavics bányászattal és beton, valamint aszfaltgyári alapanyagok gyártásával, szállításával és értékesítésével. Az elmúlt több mint 10 évben jelentős tapasztalatot szereztek az építőipari alapanyag ellátásban, és hozzá tartozó felhasználó piac igényeivel kapcsolatban. Dél-Magyarország egyik legnagyobb ásványi alapanyag ellátó cégeként, saját alapanyagokból gyártják a késztermékeket.

2021-től országosan is elérhetőek a Bácska Stone beton termékek.

A cég célja, hogy megmutassa, hogy saját ásványi anyagokkal, saját eszközökkel, 100 százalékban magyar tulajdonban lévő céggel is megoldható a minőségi beton termékek gyártására rugalmas kiszolgálással. Termékeiket az elmúlt 10 évben az építőipari kivitelezések során tapasztalt hiányosságok figyelembevételével tervezik, mind a beton zsaluzó elemek terén mind a térburkoló kövek terén.

