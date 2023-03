A székesfehérvári gárda kedden nagyon magabiztos játékkal verte 3–0-ra a kecskemétieket, igaz, akkor a kupameccs után érezhetően fáradtabb is volt a KRC. Hazai pályán szeretett volna javítani Nagy József csapata, ennek megfelelően is indult a meccs, a KRC 5–1-es rohammal indított. A folytatásban fokozatosan kezdett kapaszkodni az Előre, hazai oldalon végül 12–14-nél kellett időt kérni. Ez nem segített, a vendégek stabil, négy pont körüli előnyt építettek ki, majd 22–25-re meg is nyerték a szettet.

A második játszmában szinte ismételték magukat az események. A kecskemétiek szinte folyamatosan vezettek, 23–20-nál már tényleg a saját kezükben volt a sorsuk. A vendégek azonban innen is vissza tudtak jönni, s Koci remeklésének hála 26–28-ra húzták be a lélektanilag fontos második partit.

A KRC-t az ág is húzta, mert a harmadik játszma elején Fundorát sérülés miatt le kellett cserélni, és már nem is tudott a kubai visszajönni.

Keen Cameron vezetésével ugyan nagyot küzdött a hírös városi alakulat, de 14–13 után a MÁV Előre fordított, a vezetést pedig innentől nem is engedte ki a kezéből.

A vendégek a mindent eldöntő szettet 17–25-re nyerték, így vesztett szett nélkül, 2–0-ra vezetik a három sikerig tartó párharcot. Folytatás szerdán 19 órakor Székesfehérváron következik.

– Sajnos a második mérkőzésen is alul maradtunk az egyébként nagyon jól játszó fehérváriak ellen. Egy alap játékosunk is megsérült mérkőzés közben, amit természetesen megéreztek a fiúk. Becsülettel igyekeztek, de ezzel hatalmas fölénybe került az ellenfél – mondta Nagy József, a KRC vezetőedzője.

Kecskeméti RC–MÁV Előre SC-Foxconn 0–3 (-22, -26, -17)

Kecskemét, 120 néző. V: Tillmann, Varjasi.

KECSKEMÉT: Farkas 10, Baserio 8, Keen 3, Fundora 5, Boldizsár 4, Varga 16. Csere: Gebhardt Á., Török Zs. (liberók), Kiss B., Török S., Bogdán 1, Szabó M. Vezetőedző: Nagy József.

MÁV ELŐRE: Eke 5, Szabó V. 6, Koci 17, Ambrus 10, Pesti 13, Doda 7. Csere: Takács (liberó). Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A párharc állása: 2–0 a MÁV Előre-Foxconn javára.