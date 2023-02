A mérkőzést vasárnap délelőtt játszották, és mivel a vezetőedzőnek, Erik Milánnak vasárnap délben munkahelyi kiküldetés okán vasárnap délben külföldre kellett utaznia, így nem tudta elkísérni a csapatot.

– A mérkőzést ugyanakkor végig figyelemmel tudtam követni – tekintett vissza. – Az egyik játékosunk édesapja, Peresztegi Zsolt kísérte el helyettem a csapatot Salgótarjánba, ezúton is szeretném megköszönni neki, hogy a szabadidejét ránk áldozva elkísérte a lányokat. Az edzői szócső szerepét pedig Szabó Csenge, a csapatkapitány vállalta magára. Hiszen el nem kísértem, de cserben nem hagytam a csapatot. Az egyik telefonon az élő közvetítést követtem, a másik telefon segítségével pedig folyamatosan értekeztünk Csengével, aki ezúttal nem is lépett pályára. Utólag azt mondhatom, sikeres volt a rögtönzött távvezérlés.

A mérkőzés egyébként mindössze ötvenkilenc percig tartott, a kecskeméti Röpke 25:7, 25:7 és 25:15 arányban húzta be 3–0-ra a meccset.

– A mérkőzést előzőleg két tényező befolyásolta. A héten sorra betegedtek le a lányok –, ezzel egyébként nem vagyunk egyedül a mezőnyben, a többi csapat háza tájáról is ilyen hírek érkeztek, hogy a csapatok fele kidőlt fele dől ki –, így mindössze tízen tudtak elutazni a vasárnapi mérkőzésre. De nem csak emiatt álltunk fel a korábbiakhoz képest némileg felforgatott fölállásban, hanem azért is, mert mivel korábban a Közgáz csapatától 3–0-ra kikaptunk – a fővárosiak sokkal jobb játékkal rukkoltak elő, mint amit korábban nyújtottak, nagyon összeszedettek voltak –, a felsőházi folytatást sajnos kénytelenek lettünk elengedni. Ennek következtében szerettem volna minél több lehetőséget adni azoknak a játékosoknak is, akiknek az idény első felében kevesebb játéklehetőség jutott. Ezt sikerült is megvalósítani. Ami a játékot illeti, a lányoktól meccs előtt azt kértem, hogy a nyitásokat magabiztosan, vállalják el, és lehetőleg minél kevesebbet hibázzunk. Mindkét utasításomat példásan betartották. Az első két szettben bármelyik tényezőt is nézzük, nagyon kevés hibát vétettünk, magabiztosan nyertük is ezeket a szetteket. A harmadik játszmában tovább forgattam a fölálláson, ez érződött a játékon, ahogy az is, hogy akkorra már fáradtak a fejek, lankadt a figyelem, de végül azért azt a játékrészt is magabiztosan behúztuk, és vele együtt a mérkőzést.

A csapat mostantól tehát lényegében már – bár három mérkőzés még hátravan az alapszakaszból – az alsóházi folytatásra koncentrál.

– Azt tudjuk, hogy az alsó ágon az élmezőnyhöz képest valamivel szerényebb tudású ellenfelekkel fogunk találkozni. A nyugati csoportot nem ismerjük pontosan, nem ismerjük a csapatokat testközelből, de így látatlanban is azt mondom, hogy mindenképpen szeretnénk az idény végén az alsóház elején végezni. Bízom benne, hogy megfelelő összeszedettséggel, koncentrációval ez a módosított cél megvalósítható.

A HÉP-Röpke SE a következő mérkőzését most vasárnap, 17 órai kezdettel játssza, Erki Milán csapata a Szolnokot fogadja.