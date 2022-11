Podcast 1 órája

Varga Bence lehúzta a rolót a KTE kapujában

A KTE kapusa, Varga Bence idén mutatkozott be az NB I.-ben, ahol több alkalommal is a mezőny legjobbja volt, kétszer is elvitte ráadásul a hónap védése díját. Ezen a héten vele beszélgettünk podcastadásunkban.

Nyitray András Nyitray András

Varga Bence Fotós: Bús Csaba / archív-felvétel

Varga Bence sikert sikerre halmozott a kitűnő őszi szezont futó Kecskeméti TE-vel, kétszer is övé lett a hónap védése, emellett az M4 Sport álomcsapatába is bekerült a büntető ölő hálóőr. Varga Vadnáról, egy pici borsodi faluról indult, mára az NB I. egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. Közönségkedvenc, hiszen már a feljutás kiharcolásában is elévülhetetlen érdemeket szerzett.

A következő podcastadásunkban Varga Bencével beszélgettünk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!