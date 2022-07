Agócs Zoltán ezer szállal kötődik a Kiskőrösi LC-hez, ennek ellenére elgondolkodott a klub megkeresése után azon, hogy igent mondjon-e a felkérésre. A trénert a kihívások éltetik, így örömmel tért vissza, ráadásul több játékosnak még az utánpótlásban kezdte el egyengetni az útját korábban.

– Természetesen kellett gondolkodnom a megkeresésen, hiszen tulajdonképpen egy „alsóházi” csapat vezetőedzői posztját cseréltem le egy ezüstérmes együttesére – mondta Agócs Zoltán, a Kiskőrösi LC új vezetőedzője, aki Kiskunhalasról tette át székhelyét korábbi sikerei helyszínére a nyáron. – Más feladatok vannak, így ebből fakadóan mások az elvárások is.

Az elődöm, Füleki Antal igen magasra tette a mércét, nehéz lesz megismételni azt, amit elért a klubbal. A kihívások éltetik persze az embert, és ismerős környezetbe térek vissza, hiszen öt évet már dolgoztam Kiskőrösön.

A játékosállomány egy részével az utánpótlásban már dolgoztam együtt, így megvan a kiinduló kapcsolat, emellett folyamatosan figyelemmel követtem a csapat szereplését, játékát, eredményeit, így nagyjából képben vagyok – tette hozzá Agócs Zoltán, aki játékosként az NB III-ban és az NB II-ben is futballozott Kiskőrösön.

A Kiskőrös a megyei I. osztályban szép két éven van túl, hiszen tavaly megnyerte a megyei kupát a gárda, míg idén ezüstérmes lett a bajnokságban. Ennek ellenére a vezetőség óvatosan és tarthatóan lőtte be a célokat, noha természetesen a dobogó továbbra cél. Az már biztos, hogy lesznek távozók – Barkóczi Ádám edzőmeccsen már be is mutatkozott a Kecskeméti TE II. színeiben – ráadásul Salami Eugene-ra igen hosszú kihagyás vár, így gólvágóját is elveszítette egy időre a Kiskőrös. A nigériai származású támadó várhatóan hónapokat lesz kénytelen kihagyni.

– Továbbra is a jó szereplés, azon belül is a dobogó lenne a vágyunk, míg a vezetőség a hatba várja a csapatot, ezt teljesítenünk kell. Sajnos már biztosan lesznek változások a játékoskeretben, több távozónk is van, ráadásul a góllövő „jolly jokerünket”, Salami Eugene-t meg kellett műteni, ami miatt több hónapig harcképtelen lesz, rá sokáig nem számíthatunk majd, ami nagy érvágás – mondta a tervek kapcsán Agócs Zoltán.

Egyelőre nincsenek konkrétumok az érkezők terén sem, de az egészen biztosnak tűnik, hogy nagy neveket nem fog igazolni a klub.

– Érkezők természetesen lesznek, mondhatni jelentkezők vannak jelen állás szerint, akikkel folyamatos tárgyalásban állunk. Addig nem is szeretnék konkrétumokat mondani, amíg ezek le nem zárulnak, hiszen csak az átigazolási szezon közepén tartunk. Több játékossal is kapcsolatban vagyunk, de nagy nevekre nem kell számítani, nem gondolkodunk ilyen játékosokban – tette hozzá a keret változásai kapcsán a Kiskőrösi LC vezetőedzője.