Ötödször épített sivatagra szabott versenykamiont a Qualisport Racing alakulata: a dunaszentbenedeki formáció a 2007-es megalakulás óta mindig saját építésű konstrukciókkal versenyzett, alkotásaikkal pedig nemzetközi szinten is magasan jegyzett eredményeket értek el az évek során. Megjárták a hazai versenyeket és a világ legnagyobb sivatagi futamait, ahol a sárga Qualisport-Scania bajnoki címeket, dobogós eredményeket ért el, míg a csapat fennállásának két leginkább meghatározó eredménye az Africa Eco Race-en elért 2010-es és 2020-as kategóriagyőzelem volt.

Utóbbi produkció hosszú időre meghatározta a kamionos formáció életét: a siker után Európa és a világ minden tájáról érkezett ajánlat a Torpedo fantázianevű versenykamionra, amelyet végül egy holland alakulat vásárolt meg. Ezt követően a Qualisport Racing a pandémia közepette nekilátott az új alkotásnak, amelyben igyekeztek hasznosítani az alakulás óta eltelt másfél évtized és a világ sivatagaiban teljesített sok tízezer versenykilométer minden tapasztalatát. A műhely mélyén két éven át épült a Cápa, amelynek a nevével is jelzi: agresszívabb és versenyképesebb, minden porcikájában kiforrottabb az elődeinél.

– Hosszú és a világban zajló dolgok alakulása miatt küzdelmes volt az utóbbi két év, amely során végig, egészen az utóbbi napokig keményen dolgoztunk azon, hogy a Tunisia Desert Challenge-en végre kipróbálhassuk az új Scania versenykamionunkat. A Shark, azaz a Cápa nevet adtuk neki, mert agresszív küllemű, szerintünk gyönyörű jármű, amivel remélhetőleg a nemzetközi kamionos élmezőnyre is rátapadhatunk majd az előttünk álló időszakban. Főkonstruktőrünk és fedélzeti szerelőnk, Ács László az egész csapattal együtt a szívét-lelkét belerakta ebbe a kamionba, az elmúlt másfél évtized tapasztalatával együtt – mondta a tunéziai Dzserbában, a Tunisia Desert Challenge rajtjának otthont adó városban a Qualisport Racing pilótája, Kovács Miklós.

A múltbeli tapasztalatok alapján a kamionos formáció tagjai tudják, hogy a kezdet soha nem könnyű egy vadonatúj konstrukcióval: Nem titok: az indulás előtti utolsó napokban, egyetlen rövid tesztet bonyolítottunk a Sharkkal, amely során a motor és a futómű beállításaira összpontosítottunk. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ideálistól még nagyon messze vagyunk, ám ez a kamion még így is jóval harapósabb, mint a korábbiak. A velünk dolgozó, az építési folyamatban is közreműködő rutinos, tapasztalt mérnökök, szakemberek is úgy vélik, hogy óriási potenciál rejlik benne. A Tunisia Desert Challenge egy remek hangulatú esemény, mi pedig ideálisnak éreztük arra, hogy a keretein belül megkezdjük a Shark finomhangolását, az optimális sivatagi beállítások keresését és optimalizálását. Izgalmas napok várnak ránk – mondta Kovács, akihez Ács László főszerelő és Czeglédi Péter navigátor csatlakozott a pilótafülkében.

2022 minden tekintetben a megújulás éve a Qualisport Racing számára: az új versenykamion mellé új szervizkamiont is építettek, a korábban használt 6x6-os monstrum új gazdára talált, a dunaszentbenedeki műhelyben pedig készült egy új, a kor követelményeinek megfelelő, a gárda kényelmét is szolgáló Scania 6x6, amely mostantól a mobil bázist jelenti a bevetések során. Ez a konstrukció is a Tunisia Desert Challenge-en debütál a háromfős asszisztencia stábbal, Várda Ferenccel, Felnagy Mátéval és Kovács Attilával a fedélzeten.

Elsőséggel debütált a „sárga cápa”

Legfeljebb álmodni mert olyan kezdésről a Qualisport Racing együttese, amilyet produkáltak a Tunisia Desert Challenge prológján: a csapat vadonatúj alkotása, a Shark azonnal az első helyre repítette a Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács László triót – számolt be Mészáros Sándor, csapatfőnök.

Dzserba környékén 55 kilométert kellett teljesítenie a tunéziai derbi mezőnyének: Kovácsék 43 perc 44 másodperc alatt teljesítették az egyébként komoly kihívást jelentő távot, amellyel kezdetben a kategória 2. helyén álltak, csakhogy utólag kiderült, hogy az élen záró Bouwens, Wade, Booerbom alkotta Iveco-hármas kihagyott egy GPS-pontot, így időbüntetést kaptak. A Qualisport-legénység így a 15 indulót felvonultató kamionos kategóriában az élről várhatta a folytatást, ami már balszerencsésebb volt, mert defekt hátráltatta a dunaszentbenedeki triót.

Dzserba és El Borma között egy 360 kilométeres szakasszal folytatódott a Tunisia Desert Challenge, amely jól indult, ám kevésbé jól folytatódott. Kovács Miklósék jó tempóban haladtak, ám a végére jött a neheze: a trió kihagyott egy útpontot, az új kamion gyermekbetegségeként gondok adódtak a kerékfújó rendszer vezérlője, ráadásul az utolsó 20 kilométert defekttel tették meg.

– Nem volt egyszerű nap, de ezért jöttünk, hogy sivatagi körülmények között próbára tegyük a Cápát, feltérképezve azokat a kezdeti problémákat, amelyek minden új jármű esetén jelentkeznek. Akadtak is ilyenek, ezek közül a legjelentősebb a kerékfújó rendszer problémája, amelynek megoldásán már dolgozik a csapat. A szakasz egyébként nem volt könnyű, tempós részekkel indult, de aztán jöttek a szervezők által ígért trükkök. Sajnos egy útpontot kihagytunk, amiért kaptunk öt perc büntetést, a végén pedig jött a defekt, amely miatt az utolsó húsz kilométeren szinte csak poroszkáltunk. Összességében véve elégedettek vagyunk és várjuk a folytatás – mondta a táborba érve Kovács Miklós, aki a napi szakaszon – az időbüntetéssel együtt – 15 perccel maradt alul a belga Iveco-pilótával, Igor Bouwensszel szemben, aki a kategória összesítésében is az élre állt: jelenleg 9 perc 13 másodperccel előzik meg a 2. helyen állomásozó Qualisport egységet.

A 2022-es Tunisia Desert Challenge harmadik napján egy hurokszakasz vár a mezőnyre, a teljesítendő táv 350 kilométer lesz.

A Scania Qualisport Shark adatai:

Motor típusa: Scania DC13

Hengerűrtartalom: 13.000 cm3

Teljesítmény: ~ 1000 LE

Forgatónyomaték: 5000 Nm

Motorvezérlés: Magneti Marelli

Váltó típusa: Allison 6000

Osztómű: ZF VG 4000 középső differenciálzárral

Váz: Qualisport Racing saját konstrukció

Futómű: Sisu tengely, 4 lengéscsillapítóval

Fékek: Wabco tárcsafék

Gumiabroncsok: Goodyear 1400*22.5

Összsúly: 9000 kg

Üzemanyagtank mérete: 700 liter

Csúcssebesség: 140 km/h (leszabályozva)

Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra: ~ 10 másodperc

Üzemanyag-fogyasztás: ~ 70 l/100 km