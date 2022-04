– „Az egyik szemem sír, a másik nevet” – kezdte az értékelést a célban a pilóta, Kovács Miklós. „Sír azért, mert egy meglepően keményen távon harcoltunk végig az élmezőnyben és tényleg karnyújtásnyira voltunk a győzelemtől. Amikor kiderült, hogy szivárog az olaj a kormányműből, még abban reménykedtünk, hogy végig tudjuk csinálni. Sajnos hamar bebizonyosodott, hogy a nálunk lévő, egyébként bőséges olajmennyiség nem lesz elég. Akkor azt találtuk ki, hogy elküzdjük magunkat a célig, mert ugye hasonló bárkivel megtörténhet, ami akár a mi javunkra is billenthette volna a mérleget. Nem így lett, ez van, el kellett fogadnunk a helyzetet. Gratulálok Igor Bouwens barátunknak és csapatának, akikkel nagyot küzdöttünk ezúttal is. Míg a 2020-as Africa Eco Race-en mi nyertünk és nekik volt technikai problémájuk, addig most fordítva történt. Semmi kétség egyébként, hogy megérdemelték ezt a sikert.”

Miért nevet a Qualisport Racing versenyzőjének másik szeme?

– „Azért, mert a végkifejlet ellenére elmondhatjuk, hogy ezen a tunéziai futamon elértük, amiért jöttünk. Ez volt az indulás előtt néhány nappal elkészült új kamionunk első éles próbája, gyakorlatilag a műhelyből egyenesen ide jöttünk a sivatagba, azzal a céllal, hogy finomhangoljuk a Sharkot, lássuk a benne rejlő lehetőségeket és megpróbáljuk felszínre hozni a gyermekbetegségeket. A beállítások tekintetében óriásit léptünk előre az utóbbi napokban, számos olyan problémát tártunk fel és orvosoltunk, mint amilyen a mai volt, s megkaptuk a választ a legfontosabb kérdésre is.

Immáron biztosak lehetünk abban, hogy olyan gyors és versenyképes kamionunk van, amilyen még soha korábban.

Nagyon sok elismerő szót kaptunk a versenytársaktól, szakmabeliektől az utóbbi napokban a Sharkkal kapcsolatban, ez pedig motivál mindannyiunkat. Büszke vagyok a csapat összes tagjára, akik szívüket-lelküket beletették ebbe a kamionba és nagyon sokat dolgoztak ezen a versenyen is” – fogalmazott Kovács.

Miután hazatérnek Tunéziából, a dunaszentbenedeki műhelyben megkezdődik majd a tapasztalatok kiértékelése, azok felhasználása, ugyanakkor a csapatvezetés döntést hoz majd az év hátralevő részének versenyprogramjával, a soron következő viadalokkal kapcsolatban is. „Bőven van mit kiértékelnünk és hála az égnek, van mire építkeznünk. Egy időre most ismét magunkra zárjuk majd a műhelyajtót, de a közeljövőben biztosan fogunk versenyezni hazai terepen, hamarosan pedig döntünk arról is, hogy milyen nemzetközi futamoknak vágunk neki. Az biztos, hogy a Scania Qualisport Shark tökéletesen alkalmas arra, hogy akár a legmagasabb szinten versenyezzünk vele. Az egész csapat nevében köszönöm mindenkinek a szurkolást, sok üzenet eljutott hozzánk, amelyekből sok energiát merítettünk az elmúlt napokban!” – mondta Kovács Miklós.

A pilótát és két állandó társát, Czeglédi Péter navigátort és Ács László konstruktőri-fedélzeti szerelőt négyfős stáb kísérte és támogatta a 2022-es Tunisia Desert Challenge-en. A szervizcsapatot Várda Ferenc, Felnagy Máté, Kovács „Cuki” Attila és Kovács Dorián alkotta.

A 2022-es Tunisia Desert Challenge kamionos kategóriájának végeredménye:

1. Bouwens, Wade, Boerboom (belga, szenegáli, belga – Iveco) 26 óra 36 perc 52 másodperc

2. Rotsaert, Raes, Rotsaert (belga – MAN) + 0:20,21

3. Hoondert, Riezebos, de Vos (holland – DAF) + 3:47,55

...

9. Kovács, Czeglédi, Ács (magyar – Scania) + 40:57,56